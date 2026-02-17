Rafael Oyarte: ¿Lleva escudo nuestra bandera?

Otra cosa no regulada en nuestro país es el tono de los colores, son a gusto del que las hace

Si preguntamos a cualquier individuo, al azar, es seguro que nos dirá que la bandera ecuatoriana es igual a la de Colombia, con la diferencia de que lleva el escudo. Es más, nos dirá, sin sonrojarse, que la granadina es anterior a la nuestra y que, seguramente, se la copiamos, introduciéndole ese elemento diferenciador.

Y si eso lo creen los nacionales, qué decir de los extranjeros. Curiosamente, las normas sobre el signo colombiano y el ecuatoriano son similares: las de uso oficial llevan el escudo y las de uso civil deben ser llanas. Por eso es que, en contrapartida, cuando algún extranjero ve la bandera colombiana en algún edificio institucional bogotano cree que es ecuatoriana.

El dato que dejamos pasar es que la enseña ecuatoriana es de 1860, mientras que la norteña es de 1861, cuando ese país abandonó su antiguo nombre de Nueva Granada, y su bandera tricolor con franjas verticales.

Tal vez se ignora que, cuando esa nación pasó a llamarse Colombia, Ecuador y Venezuela protestaron, pues veían en ese hecho un afán expansionista, al reeditar el nombre del país bolivariano que, por si acaso, nunca se llamó ‘Gran’ Colombia, sino, simplemente, Colombia, y que se había extinguido en 1830. La antigua Colombia tenía una bandera oficial amarillo, azul y rojo en franjas horizontales, pero, al igual que la venezolana actual, los tres cuarteles eran de las mismas dimensiones, por lo que, cuando se produce la secesión, los tres nuevos países siguieron usando la misma, cada una con su escudo. Es más, que el cuartel amarillo era el doble que las franjas azul y roja, es de origen venezolano, adoptado por la antigua Colombia entre 1819 y 1821, aunque también se siguió usando, en esas proporciones, hasta la desaparición del país.

El uso generalizado de la bandera con el escudo en Ecuador es algo propio de este siglo, porque, hasta el anterior, lo común era enarbolar banderas llanas (las con escudo eran más caras y tenían fines más formales). Vea las masivas manifestaciones que, por la Guerra del Cenepa, se realizaban: las banderas ecuatorianas que se llevaban eran simples, sin escudo.

Otra cosa no regulada en nuestro país es el tono de los colores, son a gusto del que las hace. Al fin, si va a poner bandera con escudo, que lo lleve en ambos lados (no vayan a creer que de un lado es nacional y, del otro, colombiana).