No al boicot

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Para Pachakutik y la Conaie, el gobierno del “encuentro” se inició con la cuenta regresiva para su derrocamiento. Por lo menos así se filtró con la propuesta realizada entre telones a la alianza correísta UNES para captar la presidencia de la Asamblea y las principales dignidades de las comisiones legislativas más importantes.

La ideología radical de izquierda mariateguista de la Conaie fue tangencialmente recargada tras el triunfo de Pedro Castillo, candidato de la izquierda radical indigenista peruana, lo cual incentivó al grupo de Iza, en Ecuador a retomar el discurso izquierdista radical. Iza en su discurso triunfal manifestaba: “De manera inmediata solicitamos, exigimos, demandamos al Gobierno Nacional que derogue los tres decretos (1158, 1183 y 1054) que permiten el incremento del precio de los combustibles”; lo que nos retrotraería al 2019.

A los legisladores de PK, Iza les solicita que tramiten la amnistía para más de 600 miembros del movimiento indígena, así como para dirigentes procesados en octubre de 2019. “Vamos a conversar para tener una agenda legislativa propia” decía.

La mayoría de los ecuatorianos que el 11 de abril rechazamos que el socialismo nos gobierne, solicitamos, exigimos y demandamos que la pluriculturalidad y la plurinacionalidad no se constituyan en carta blanca para la impunidad. Exigimos que los causantes de los destrozos y desmanes de octubre de 2019 sean juzgados, sentenciados, como cualquier ecuatoriano que delinca, y que paguen los perjuicios económicos que causaron.

El 11 de abril los ecuatorianos, mayoritariamente, escogimos el modelo de economía social de mercado representado por Guillermo Lasso; rechazando los 10 años de dictadura legislativa de izquierda del correato, y el socialismo retardatario y corrupto de los últimos 14 años del socialismo del siglo XXI.

Exigimos respeto a la voluntad ciudadana, rechazamos la pretensión de la Conaie y Pachakutik de emular una suerte de dictadura legislativa de izquierda, como la que sufrimos los diez años del correato. Rechazamos sus acciones de boicot al gobierno del encuentro.