En una democracia los ciudadanos, salvo casos especiales, tienen el derecho de elegir y ser elegidos, por ello no debe sorprender que existan varios candidatos, lo cual podría ser beneficioso al haber más opciones para el votante. Pero para representar a otros conciudadanos, dirigir un país, se debe, por elemental responsabilidad, tener la suficiente ética para saber si merece la confianza de los electores, si conoce la realidad nacional en todas sus aristas y está decidido a enfrentarla; de lo contrario sería un vanidoso, aventurero, que por figurar se expone a ser un bufón o una persona a la que no le importa hacer el ridículo. Hay que recordar la sentenciosa frase de J. F. Kennedy: “no preguntes qué hace el país por ti, pregúntate qué has hecho tú por tu país”.

El aspirante debe estar consciente de sus fortalezas y debilidades, entender que cualquiera puede llegar a un cargo, pero pocos tienen los merecimientos para ocuparlo.

Los antecedentes del candidato son esenciales, su experiencia, su trayectoria, las actividades a las que se ha dedicado, si ha sido eficiente y honesto en ellas. Gobernar es un arte. En este aspecto los partidos políticos tienen un insustituible protagonismo, son los que forman y capacitan a sus dirigentes, conocen sus virtudes y defectos.

En Ecuador existen 17 partidos políticos nacionales e incontables movimientos provinciales o cantonales. Salvo excepciones, son membretes carentes de una doctrina o programa de acción, dirigidos por personas sin representatividad ni un liderazgo sólido y confiable, hábiles para beneficiarse de recursos del Estado y ‘participar’ en elecciones, que gozan del monopolio de postular candidatos con el aval de un Consejo Electoral incapaz de eliminar o depurar a grupos huérfanos de respaldo.

No se puede pedir al ciudadano que acierte en la elección. El elector es un invitado que elige del menú de candidatos que le presentan, en el que influye el ‘marketing’ propagandístico; de esa oferta debe escoger. Por asambleístas se vota en plancha, no se conoce bien a los integrantes de la lista, y de ahí deriva que existan legisladores que son ilustres desconocidos.