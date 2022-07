El Decreto del presidente Lasso suprimiendo el examen Transformar que tomaba la Senescyt para el ingreso de bachilleres a las universidades y escuelas politécnicas, traslada esa responsabilidad a los propios centros de educación superior, lo cual ha generado falsas expectativas y confusiones sobre esta decisión.

Al parecer se confunde el derecho de los bachilleres de acceder a la educación superior (universidades, politécnicas, institutos técnicos o tecnológicos) con ingresar a ellos sin cumplir ningún requisito y seguir una carrera de tercer nivel. La prueba de acceso será tomada en y por las instituciones, lo cual alivia la incertidumbre del aspirante, que ahora tendrá la oportunidad de acercarse a una entidad y escoger la profesión que quiere seguir, la que le informará si está o no en posibilidades de admitirlo de acuerdo a la capacidad instalada y las regulaciones internas que tenga para ingresarlo como estudiante.

Estimo que las universidades y politécnicas harán como siempre lo hicieron, sus mayores esfuerzos para ofertar todos los cupos que sea posible, que en todo caso serán insuficientes para la demanda existente. Aquello obliga a efectuar un esfuerzo conjunto del Gobierno con la asignación de recursos y los centros de estudios superiores, ampliando su infraestructura física y de equipamiento para incrementar el número de cupos.

Lo que no se puede seguir ofreciendo demagógicamente es el libre ingreso, ese no existe; cada universidad o politécnica, pública o particular, tiene sus procesos regulatorios, lo cual es correcto. Lo que no se debe es favorecer a unos facilitándoles el ingreso y discriminando a otros, ni mucho menos tarifando la admisión; debe haber igualdad de oportunidades.

El libre ingreso se estableció a raíz de protestas estudiantiles en el año 1969, y terminó perjudicando a los alumnos, que vieron disminuir la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje, convirtiéndose en una falsa conquista. Si algo necesita hacerse permanentemente es mejorar la calidad de la educación, que finalmente forme profesionales con buen nivel de conocimientos.