Martin Pallares: Hallar al autor intelectual del operativo Godoy

El testimonio del juez anticorrupción Carlos Serrano, el viernes, no solo confirmó algo que debió haber ocurrido hace rato: que Mario Godoy salga del Consejo de la Judicatura y que la Fiscalía lo haya investigado, incluyendo allanamientos en su contra y en contra de su círculo cercano -Henry Gaibor-, así como de su esposa, Dolores Vintimilla, y de su estudio jurídico Invictus, donde se defiende a narcotraficantes. Eso ya estaba claro y, si no ocurrió antes, se debe a la alcahuetería que, por algún misterioso motivo que aún no conocemos, ha tenido el Gobierno con él.

Aquello debió haber sucedido tan pronto estalló el escándalo de las presiones que el Consejo de la Judicatura ejercía para que el juez falle a favor del narco. Pero hay otra cosa que el testimonio de Serrano le está diciendo a gritos al país y a las autoridades, si aún las hay honestas: es urgente que se investigue a todo el aparato que ha estado trabajando para la defensa de Godoy, lo que incluye no solo a la Comisión de Fiscalización, sino también a los operadores que trabajaron sin descanso para que un abogadito de medio pelo termine encaramado en la presidencia de una de las instituciones más relevantes para el funcionamiento de la justicia del país.

¿Quién fue el operador que coordinó tan detalladamente para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Asamblea Nacional y la Corte Suprema de Justicia hayan trabajado en conjunto para que Godoy sea nombrado presidente del Consejo de la Judicatura? Si en Ecuador hubiera una Fiscalía honesta e independiente -cosa que lastimosamente no ocurre-, debería existir una investigación destinada a establecer quién estuvo detrás de esa elección.

En ese esfuerzo deberían incluirse pesquisas sobre Andrés Fantoni, del CPCCS; Ferdinan Álvarez, de la Comisión de Fiscalización; José Suing, expresidente de la Corte Nacional, amén de consejeros del CPCCS y miembros de la bancada de Gobierno que han estado entregando lo mejor de sí para defender a Godoy, pero que también hicieron lo mismo para que resulte presidente de la Judicatura.

¿Quién fue el operador? ¿Quién fue el autor intelectual de la elección y de la defensa de Godoy? ¿Quién coordinó con Fantoni, Álvarez o José Suing? Esa persona tuvo un encargo, muy probablemente de las mafias: poner a Godoy en el cargo y luego defenderlo.