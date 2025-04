Martín Pallares | El día podría ponerse feúco

Hoy es un día en el que pueden ocurrir cosas feas. Por ejemplo, que luego de cerradas las urnas haya violencia por candidaturas que no reconocen el resultado oficial del Consejo Nacional Electoral, CNE. Que reine la paz dependerá de la madurez de las dos candidaturas porque se prevé un resultado tan apretado que una diferencia de pocos votos en una junta, cantón o provincia podría disparar confrontaciones. Si bien lo ideal es que todo se desarrolle en paz y eso es lo más probable que ocurra, no hay cómo descartar que la jornada de hoy termine en disputas de pronóstico reservado.

El temor se debe a que el país llega a este domingo con dos temas inquietantes. Primero están las advertencias que lanzaron la candidata Luisa González y el operador correísta Andrés Arauz. La candidata dijo que si el CNE no hace bien su trabajo (léase los resultados que ella quiere) sus partidarios se tomarán las calles. Lo de Arauz es aún más preocupante: dijo en un larguísimo tuit que su movimiento tiene plenamente identificados y ubicados a todos los directores de junta, digitalizadores y otras personas encargadas del conteo, por si las cosas no salen como él prevé. ¿Cómo así que identificados y ubicados? ¿Van a ir a hacer algo en sus casas o en sus lugares de trabajo si no cumplen lo que Arauz quiere que hagan? En ese tuit, Arauz también ordena al CNE a subir simultáneamente los datos de todas las provincias, cuando se sabe que eso es imposible por las distintas complejidades de cada provincia.

En un escenario así de polarizado y de tendencias tan parejas, el tema de las exit poll también genera miedo. De las cuatro empresas autorizadas solo dos van a hacer el trabajo, entre esas una que tiene conflictos de interés: Telconet, que está vinculada con el excandidato, Jan Topic. El problema es que Topic ya aceptó a ser parte del equipo (seguramente ministro) de la candidata Luisa González quien le hizo la propuesta en caso de que ganase. Los datos que arrojen estas exit poll pueden convertirse en argumento para que cualquiera de las candidaturas alegue fraude y ponga en duda el resultado del CNE. Ahí es donde el trabajo de Telconet, luego del anuncio de Topic, se hace intolerable. ¿Cómo creer en los datos de esa empresa si Topic es ya parte de la campaña de la candidata González?