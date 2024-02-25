Martin Pallares: COIP: lo decente es votar artículo por artículo

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Es fácil para socialcristianos y Gobierno demostrar que el pacto legislativo que mantienen no lleva en sus entrañas un burdo intento por consagrar la impunidad de Rafael Correa y otros: votar artículo por artículo las reformas al Código Orgánico Integral Penal, COIP, y dejarse de babosadas.

Todo el vergonzoso papel que hicieron cuando aprobaron con sus votos un informe tramposo en la Comisión de Justicia podrían reversarlo con ese gesto. Técnicamente es perfectamente posible. ¿Que tomaría mucho tiempo? Sí y eso es bueno porque se trata de un tema relevante que requiere que todos los temas sean debatidos, no solo por los asambleístas, que son profesionales fabricantes de engaños, sino por la academia, los colegios de abogados, los mejores penalistas y hasta las organizaciones sin fines de lucro que se dedican al tema.

¿Que se complica porque hay artículos entrelazados entre sí, como dijo el prosopopéyico presidente de la Asamblea? No, esa fue una mentira que lanzó Henry Kronfle, ya que históricamente en el Ecuador se han aprobado muchísimos códigos y reformas artículo por artículo y la técnica legislativa tiene ya herramientas y procesos para solucionar ese problema.

La votación artículo por artículo, en realidad, sería la única forma para evitar que se meta gato por liebre en el COIP. Ya intentaron hacerlo hace pocos días correístas, socialcristianos y gobiernistas en la Comisión de Justicia pero el operativo les fracasó por el escándalo. La reacción de la opinión pública fue tan contundente que correístas, socialcristianos y Gobierno tuvieron que echarse para atrás y tratar de aparecer (les fue pésimo) como inocentes víctimas de una perversa trampa.

Pero si aprobar artículo por artículo es posible desde la técnica parlamentaria y la decencia política, lo cierto es que eso no va a ocurrir. Socialcristianos, gobiernistas y correístas tienen un pacto por la impunidad y van a tratar de cumplirlo. Roberto Aguilar ya mostró en este diario, en una brillante crónica, cómo el jueves 22 de febrero los tres sectores del pacto hicieron todas las piruetas posibles e imposibles para no votar por las reformas, seguramente para ganar tiempo o quién sabe qué. Si hay un detector de mentiras absolutamente perfecto para este tema es la votación artículo por artículo. Pero eso no va a ocurrir: a los mentirosos no les conviene.