El horror en el que vivimos

Horror. No hay otra palabra. El asesinato, el crimen impune. El narco. ¿Narcodemocracia, tal vez?

Más de noventa sicariatos en lo que va de este año y aún no termina enero.

Efraín Ruales fue asesinado; con esa noticia amanecimos ayer. No lo podemos creer, nadie lo podía creer. ¡Cuánto horror! ¿Cómo podemos explicarlo? ¿En qué momento nos convertimos en una narcosociedad?

Nos amenazan, nos enjuician por opinar -como la jueza que demanda a Luis Antonio Ruiz-, por hablar en voz alta, por denunciar abuso.

El negocio de la muerte tiene matriz en el Ecuador. La venta de la droga está amparada por la ley. Los cadáveres caen, uno tras otro, por uno cuantos dólares, entre otras razones porque desde el gobierno anterior se instaló aquí la violencia como comunicación y el narcoorganizado.

Hoy, un joven actor, tan querido, humilde y sencillo, que se daba tanto gusto dándole valor a la familia, oponiéndose con ello, a las huecas mentalidades de una parte de su generación. De quien me entero que grababa videos con alegría, guiando espiritualmente a sus seguidores. Un actor enamorado, y que constantemente procuraba ayudar a sus semejantes; y quien se atrevió a responder a quienes lo amenazaron, diciéndoles que “no se preocupen, que no entraría en ese mundo político infestado de corrupción, y que no lo iban a callar”. Luego de eso, después de perseguirlo y arrinconarlo, lo mataron. ¿Cómo le decimos a su madre que tiene que sepultar a su hijo ejemplar?

No sé si sea fácil de entender el horror que nos trajeron los corruptos-narcopolíticos

Vivimos un espanto. Hoy hemos perdido a un buen actor y buen ser humano. Todos los ministros de Gobierno de estos últimos catorce años son responsables, de lo que hicieron o dejaron de hacer, de este negocio criminal. Que no se nos olvide cada uno de esos nombres.

¿Tendremos oportunidad de salir de esta vida de terror? Tal vez esa oportunidad viene el 7 de febrero, día en el que podremos decirle “Ya no más narcodemocracia” . Vota bien, o te matan.