La corrupción desbordó al país

El gobierno nacional a través de su Ministro de Finanzas y recientemente a través del Presidente de la República ha manifestado que el COVID-19 y sus consecuencias ha superado la realidad, la ley y la Constitución.

Por ello, han recortado el presupuesto del sector educativo y por ello han decretado un nuevo estado de excepción que sumado a los dos anteriores nos darán un estado de restricciones de derechos humanos por más del tiempo permitido por la Constitución.

La corrupción también ha superado nuestras expectativas, sin embargo, no podemos violar la ley por el mismo objetivo que invoca el estado : el derecho de la gente a exigir honestidad en sus funcionarios.

Ellos, por su lado, coordinarán acciones relativas para amortiguar los efectos financieros que está dejando la pandemia en la sociedad, Así dicen las motivaciones del decreto ejecutivo último que resuelve el tercer periodo de estad excepción para el Ecuador.

Sin embargo, el servicio de luz eléctrica que, como todo servicio básico está íntimamente relacionado con el presupuesto familiar, es un cobro exponencial perverso que te cobra un valor por kilovatio-hora, y en la medida que sigues consumiendo , ese valor, el de los primeros kilovatios lo elevan, es decir que van cambiando la tarifa mientras consumes. Es un cálculo injusto y una prueba más de la poca coherencia del discurso social del presidente.

La gente se está cansando y sencillamente no puede más. Impresiona también la coincidencia de este decreto con el temor natural de un gobierno que no tiene aceptación suficiente frente a manifestaciones y caos social que crezca ante la crisis de salud pública y tantos casos de corrupción. No desconozco la responsabilidad ciudadana por elegir mal a sus candidatos y desobedecer los protocolos de salud, pero quien tiene más poder tiene más responsabilidad, en este caso, el ejemplo de transparencia de funcionarios sigue siendo una gran deuda política para la población.