Cautela y seriedad

Entre algunos candidatos está quien ha logrado llamar la atención por el desconocimiento de la favorable estabilidad que nos ha dejado el dólar desde hace ya 20 años. Una estabilidad que a pesar del derroche que ocasionó el expresidente Correa, hoy sentenciado como delincuente, generó un crecimiento económico del país en un poco más del 3 %.

El exministro de Finanzas, Dr. Carlos Julio Emanuel, nos recuerda en Dolarización 2000-2018, que el mismo Correa dijo que la “la dolarización es un disparate técnico, que forma parte de políticas económicas absurdas”. Sin embargo, tuvo diez años en el poder y no salió de la dolarización. Quien sabe si entendió que más allá de lo que dicen los libros, la seguridad que produce en la gente no solo radica en lo económico sino en lo social. Por ello es también una medida popular y con efectos positivos en lo micro y macroeconómico.

Por su parte, el actual ministro de Economía, Mauricio Pozo, anunció que si bien el país no ha crecido como se estableció con el Fondo Monetario Internacional, no estamos tan mal, ya que el sector bancario crece y otras áreas han resultado fortalecidas. Eso sí, manifestó muy claro que “… cualquier candidato que resulte electo se va a sentar el 24 de mayo en Carondelet y el 31 de mayo va a tener que pagar sueldos, y el 31 de mayo pasar plata a los gobiernos seccionales a que retiren la basura de las ciudades, y el 31 de mayo va a tener que pagar el servicio de la deuda para que no bloqueen el financiamiento para pagar el Bono de Desarrollo Humano a los pobres. Entonces ahora pueden decir cualquier cosa, veamos qué pasa ya una vez sentados en la administración (...) esperemos que contemos con la suerte de tener una administración que respete los principios básicos y le dé sensatez al tema de manejo económico”.

Con todo lo expresado por quienes sí tienen experiencia queda claro que no se puede dar cabida a experimentos sin dólares, pues la crisis no ha pasado ni pasará con el próximo gobierno, y que la sensatez y austeridad deberán ser la boya para sobrevivir con menos angustia.