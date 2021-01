Aprendiendo a vivir sin respuestas

En esta dolorosa incertidumbre por la pérdida de seres queridos, angustias por los contagios, el futuro de la vida y del mundo, he decidido, entre otros mecanismos, apoyarme en la resiliencia ejemplar de muchos habitantes de esta tierra caliente, del altiplano y de la selva, quienes en plena pandemia han producido obras extremadamente interesantes, teniendo la suerte de que llegaran a mis manos, con la seguridad de que hay muchas más. Comparto con ustedes creaciones en Historia, Arte, Literatura y Política:

Julio Estrada Ycaza, La lucha de Guayaquil por el Estado de Quito, publicada por diario El Universo; Editora Cecilia Estrada Solá, segunda edición, 2020.

Guillermo Arosemena Arosemena, José Joaquín de Olmedo, Paradiso Editores, Guayaquil. Grafitext, 2020.

Vicente Adum Gilbert y Edgar Landívar, diseñado por Daniel Adum Gilbert: Guayaquil Historias a color, Edición Bicentenario, Poligráfica, 2020

Servio Zapata, libro de fotografía de sus cuadros de vivificantes selvas. Auspiciado por Banco Bolivariano, Poligráfica.

Henri Molina de Clausade, libro de fotografías ‘Make it Visual’, coordinadora Lorena Ortega M., Imp. Mariscal, 2020.

Obra completa de Gilda Holst. Editora Ma. Paulina Briones, Cadáver Exquisito, 2020.

Dallyana Passailaigue :Mujeres de hierro, Paradiso Editores, Grafitex, 2020.

Aplausos a los ganadores de premios y menciones internacionales: Mónica Ojeda, Karla Cornejo, Edna Iturralde, Rommel Manosalvas, Gabriela Vargas y Camila Peña. Próximamente trataré sobre libros para niños en el dramático 2020.

He aquí otro regalo para nosotros de Rainer Maria Rilke… “Te ruego que tengas paciencia con todo lo que no se resuelve en tu corazón y que trates de amar las preguntas en sí mismas como si fueran habitaciones cerradas o libros escritos en una lengua muy extranjera. No busques las respuestas, que ahora no se te podrían dar, porque no podrías vivirlas. Y el punto es, vivir todo. Vive las preguntas ahora. Quizás entonces, algún día en el futuro lejano, gradualmente, sin siquiera darte cuenta, vivirás tu camino hacia la respuesta”.