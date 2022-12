Medicamentos (III)

La elaboración de medicamentos requiere de una infraestructura con tecnología de punta. Pasando por una bodega especializada para materia prima de alta pureza con una vigencia paralela a la fecha de expiración del producto terminado y siguiendo por las cámaras de preparación y mezcla con la utilización de excipientes de primera, cápsulas de gelatina de calidad, viales estériles, blisteadoras modernas, y contando con un personal altamente calificado.

Una vez elaborados, pasarán por las pruebas de dureza, disolución, potencia microbiología, biodisponibilidad ‘in vitro’ o ‘in vivo’, bioequivalencia e intercambiabilidad, para que una vez terminados se hagan los cálculos de precios para promoción y venta.

La sede de la empresa contará con una oficina administrativa de acuerdo a las regulaciones del país para su accionar comercial, luego de lo cual procederá a la obtención del Registro Sanitario para la correspondiente comercialización de sus fármacos.

El Sercop -que aún no ha sido eliminado- nada de esto observa en las subastas de medicamentos que organiza, únicamente cuenta el precio, de suerte que se los adjudican a empresas fantasmas, a oferentes no calificados, a productos sin ninguna certificación de calidad, a aquellos que participan como personas naturales carentes de representación empresarial alguna en el país, quienes no tienen capacidad para cumplir sus compromisos, etc.

Caótico y casi criminal es el que las autoridades demuestren que solo les interesa comprar medicamentos simplemente baratos, sin importarles para nada su calidad y los efectos que tendrán estos sobre los pacientes.

La conciencia gubernamental se tranquilizará sabiendo que al paciente le entregaron todos los medicamentos que le fueron prescriptos; su ingesta y lo que les suceda al aplicárselos o ingerirlos, ya sea que se curen, se mejoren o se mueran, ya no les importará, pues siempre se podrá culpar a la enfermedad de lo que acontezca, y las consecuencias de su macabra negligencia seguirán encamadas o reposarán bajo tierra, sin que esto los despeine o les quite la sonrisa.

Y sigo andando…