Medicamentos (final)

Hice ya conocer a los lectores de Diario EXPRESO la manera de elaborar un medicamento, que como lo pudieron apreciar es compleja y entraña una gran responsabilidad industrial y comercial.

La problemática en la provisión de medicamentos se da por la falta de planificación, ya que conociéndose las necesidades, es fácil programar adquisiciones para garantizar oportunamente la existencia de lo que se requiere para la atención de los pacientes.

No entiendo el rechazo a un método exitoso utilizado desde hace 25 años para su compra; los productos adquiridos han sido de probada calidad y a un excelente precio, sin que hayamos tenido reacciones adversas frente a su uso y que además no nos han expirado en bodega.

Incomprensible y absurda la posición de ciertas autoridades de salud empeñadas en adquirir medicamentos baratos sin considerar su calidad y olvidando el precepto que dice “Primum non nocere” y el hecho de que no hay enfermedades sino enfermos, de suerte que lo que a un paciente le hace bien, en otro ese mismo medicamento no funciona o puede causarle un daño irreparable.

Es evidente y desconcertante la actitud de las autoridades de salud, que insisten agresivamente en no aceptar que quien presenta una dolencia crónica, requiere irremediablemente y de manera permanente de un determinado fármaco, en virtud de ello, no acepta por elemental seguridad que de pronto las autoridades pretendan obligarle a utilizar otro similar, que pese a tener la misma denominación común farmacéutica, no funciona adecuadamente en su organismo, provocando molestias y hasta agravando su enfermedad, pudiéndole inclusive ocasionarle la muerte.

Tenemos como ejemplo a los pacientes afectados con Miastenia Gravis, cuyo organismo acepta sin reticencia los comprimidos de Bromuro de Piridostigmina – Mestinon de 60 mg., y que hoy enfrentan la imposición absurda, irreflexiva y antitécnica que pretende obligarlos a ingerir un fármaco jamás utilizado por ellos y cuyos efectos no se conocen, al estarse experimentándose otras moléculas de una desconocida eficacia terapéutica.

Y sigo andando…