Lourdes Luque: Cómo crear confianza

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La última encuesta hecha a los ecuatorianos sobre en quién confían, da unos datos interesantes: 95 % cree en la familia, luego en FF. AA., luego en las iglesias, por lo tanto, cualquier iniciativa que busque unificar a los ecuatorianos en una agenda o acuerdo común debe más pasar por esos tres sectores que por los partidos políticos, las autoridades nacionales o seccionales, o el sistema judicial.

La pregunta más interesante es aquella sobre quién creemos que nos sacará adelante: un 43 % opina que será la sociedad civil, seguida por el Gobierno, y los empresarios.

Esto es importante, ya que el 30 de mayo tuvimos un diálogo con una veintena de integrantes de esa sociedad civil, entre ellos, el Banco de Alimentos, Diakonía, Fundación Kairós, Fundación Huancavilca, Fundación Leonidas Ortega, Lideresas del Ecuador, Fundación acción Solidaria, Benemérita sociedad de Beneficencia de señoras, Unidos por la Educación, Aldeas Infantiles SOS, Sociedad Femenina de Cultura, Fundación Madre Dolorosa, Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia y Fundación Ecuador. Como resultado de esa reunión se comprobó lo que no es visible a nuestros ojos. La gran labor que tiene el voluntariado en nuestra ciudad.

A esa sociedad civil organizada le debemos la resiliencia de los guayaquileños ante los embates de las grandes plagas, terremotos, incendios, y hoy, al crimen organizado que nos atormenta. Enternece oír ese trabajo diario de quienes saben lo que es el servir sin condición. Y es justamente en esa sociedad organizada donde debemos comenzar a rescatar el valor de la confianza que nos permitirá reconstruir al Ecuador.

Un grupo de amigos soñadores estamos en la ruta de construir un manifiesto que nos una. No puede ser que solamente confiemos en nuestras familias, en las Fuerzas Armadas y en nuestras iglesias -además de la Tri-. Nuestra iniciativa se llama El Ecuador que podemos ser. El manifiesto engloba sobre todo esa creación de valores compartidos, como transparencia, responsabilidad, justicia, equidad, ética, en la vía de tener un país más educado, más saludable, más seguro e inclusivo.

Invitados están. Otro país nos espera, aquí mismo.