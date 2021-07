Grandes atletas

Hablo desde mi experiencia como madre de una deportista muy buena, una gran nadadora, federada, que compitió a nivel sudamericano, terminando su carrera por decisión propia; porque se cansó. Era el temor de las competencias. Los padres de las otras niñas celebraban con gritos cuando perdía, y cuando ganaba decían que ella era mayor que la edad que decía tener. No era mi culpa que fuese una niña grande; a sus 10 años parecía de 15. En una competencia en la piscina Olímpica una chica le dijo que su papá le daba $ 100 para que pierda. Creo que la educación que le di hizo su magia cuando la Sophi le dijo: alcánzame si puedes. Es la historia de muchos profesionales deportivos que se han encontrado con situaciones similares. Cuando estaba federada, los entrenadores le decían que no tenían suficientes fondos, así es que las medicinas que le daban estaban caducadas y en una de las provincias donde compitió le dio tifoidea. Y sí, castigo al actual ministro de Deporte por asistir a las Olimpiadas y lavarse las manos diciendo que ellos no tienen nada que ver. Si no tienen nada que ver, ¿para qué van? Carapaz no solo ganó, sino que dijo lo que se tenía que decir: que hasta ahora no se ha apoyado a los deportistas y que si quieren un cambio se debe hacer desde la raíz. Proecuador tuvo un presupuesto en 2019 de alrededor de $ 17 millones. Creo que el deporte debería tener un poco de ese presupuesto pues la visibilidad es mucho mayor que en cualquier activación que ellos hagan. El presupuesto del Ministerio del Deporte en 2019 fue de 12 millones para ayudar a los deportistas de alto rendimiento. Siempre después de que los deportistas ganan, el gobierno empieza a regalarles todo, lo cual es un poco tardío y vamos a ver si cumplen. El deporte es un trabajo más y debería ser considerado así, con semilleros para todos los deportes, porque ese es nuestro futuro, nuestra marca, nuestra imagen, no solo los profesionales, que cuando ganan, alguna empresa los pone de imagen, sin pagarles y diciendo que todos hemos ganado, cuando ese deportista lo ha logrado solo. Un gran atleta debe lograr actitud positiva, autodisciplina, tolerancia a la frustración, concentración, pasión, dedicación, trabajo en equipo, paciencia; todo eso esperamos de ellos, pero sin apoyo no lo van a lograr.