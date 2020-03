Los chakras

Estas semanas han sido como una montaña rusa, entre el incremento de casos por el coronavirus en el mundo, el desplome del precio de él petróleo, la caída de las bolsas de valores y las nuevas medidas económicas. Nos hemos olvidamos del calentamiento global, de la deforestación y tantas otras cosas que han hecho que nuestro vértice terráqueo se haya desplazado, y puede ser la causa porque ya no estamos alineados. Hablando de alineación, el otro día fui a alinear mis chakras. Me pusieron un péndulo frente al ombligo y se movía, pero cuando colocaron el péndulo frente al corazón paró. Me dijeron que soy muy racional e insensible. Les cuento que no me molesta, soy práctica y no me lleno de sentimentalismo. Creo que el mundo debe ser más racional y menos emotivo. Nuestra política se llena de resentimientos y al final de tanta novela se olvidan de gobernar. Somos una sociedad donde toda palabra se la toma como agresión y por ende una venganza. Como dijo nuestro expresidente Carlos Julio Arosemena ante un grupo de señoras ilustres en el Club de la Unión: “La justicia es manipulada por el gobierno de turno a su beneficio, dejando la profesión de leyes también con una dudosa reputación”. Asistí la semana siguiente a un baño de Luna, porque me dijeron que necesito más Luna en mi vida y menos Sol. La luna representa el agua y debo equilibrarlas. En la vida hay que buscar un balance, siempre estamos en esa cuerda floja donde si comemos mucho al otro día nos matamos en el gimnasio o hacemos el famoso ayuno intermitente. Si tomamos alcohol debemos hacer ‘detox’ y si fumamos cigarrillo, mejor ni mencionarlo. Somos seres débiles de carácter y nos dejamos influenciar fácilmente por externos y eso se refleja en nuestros gobernantes, quienes gobiernan para que los gobiernen. El miedo los invade. Aceptan puestos altos porque infla su ego. Tienen carros, seguridad, oportunidades, pero cuando hay que tomar decisiones se desinflan y dejan a otros decidir el futuro. Ecuador está en una acefalía política, como muy bien dijo el Eco. Pablo Lucio Paredes; el Gobierno presentó las nuevas medidas económicas para pasar el año y postergar las medidas estructurales para que el próximo gobierno las asuma.