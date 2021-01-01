Bitcoin, la nueva era

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Tener libertad financiera es un sueño que ya está con nosotros, solo se necesita registrarse en un intercambio digital, como Coinbase, donde uno puede comprar y vender moneda digital.

El bitcóin fue creado en el 2008. Es un sistema financiero abierto para el mundo que logra libertad económica. No hay un banco atrás sino que es una base de datos manejada por los usuarios, siendo este sistema totalmente blindado, es decir no puede ser alterado.

En la transferencia de fondos no se requiere la validación por un banco.

Otro beneficio es el monitoreo de cadena de suministros y la creación para los más necesitados de identidades digitales, que le darían acceso a servicios financieros o empezar su propio negocio.

Un sueño que ya es realidad, donde no hay cuentas bancarias, no hay inflación ni devaluación y lo mejor de todo: es descentralizado globalmente. El bitcóin no está normado por el oro de un país, o los recursos naturales, producción o crédito. El valor de la criptomoneda depende de la escala de la comunidad que la maneja por una base fundamental integrada por la confianza, la demanda y la utilidad.

La seguridad de la moneda virtual es muy alta por la manera en que la información está guardada en bloques de transacciones que forman parte de una cadena de blolques (blockchain) que es inmutable. Un sueño hecho realidad, donde las necesidades de una comunidad pueden estar cubiertas si las empresas se uniesen, como son los supermercados, locales de construcción, agua, energía; todo.

El documental ‘Banking on África, the bitcoin revolution’ lo explica y nos da una oportunidad única de independencia económica. Entendiendo todos los beneficios que la criptomoneda nos da, creando confianza, y los innumerables beneficios como, votar, comprar y vender acciones, creación de nuevos negocios, derechos de los trabajadores hasta la conformidad tributaria, es una oportunidad que el nuevo gobierno entrante ojalá logre aceptar y no siga con un monopolio financiero cerrado a favor de algunos.