¿Cómo terminaría la guerra entre Rusia y Ucrania?

“Hasta que haya una indicación clara de que Vladimir Putin ha renunciado por completo a la idea de que puede ganar esto militarmente, no hay conversación”, consideró el exlíder de los espías británicos. También evaluó que Occidente no va a aceptar un acuerdo que no contemple los intereses de ucranianos o vaya en contra de sus deseos.

Otra arma de Putín es el bloqueo de la exportación de granos a Occidente, ya que las exportaciones marítimas de granos ucranianos están paralizadas después de que Rusia suspendiera su participación en un acuerdo que permitía estos envíos vitales para la seguridad alimentaria mundial, con el pretexto de denunciar un ataque con drones contra su flota en Crimea. El bloqueo de Rusia a las exportaciones de granos hace que sea “imposible” que los buques cargados zarpen este domingo, aseguró el gobierno ucraniano.

Putin ha violado el pacto para desbloquear los despachos de granos firmado en julio por Rusia y Ucrania con la mediación de Turquía y la ONU era clave para aliviar la crisis mundial de alimentos provocada por el conflicto.

Parte de los alimentos a exportarse estaban destinados para los etíopes, quienes están al borde de la hambruna. Pero debido al bloqueo del corredor de granos de Rusia la exportación es imposible. El secretario General de la ONU, Antonio Guterres, expresó su preocupación por la paralización de las exportaciones marítimas de cereales desde Ucrania, después de que Rusia suspendiera su participación en un acuerdo que permitía los envíos.

Rusia aseguró que los drones de ataque en Crimea usaron el corredor para el transporte de granos. El Kremlin afirmó que recuperó restos de los drones que atacaron a su flota en Sebastopol y afirmó que los aparatos utilizaron una “zona segura” del corredor para el transporte de granos y que uno de ellos podría haber sido lanzando desde una “embarcación civil”.

El papa Francisco expresó: “por favor, no olviden, en nuestras oraciones, en nuestro dolor, a la atormentada Ucrania. Oremos por la paz y no nos cansamos de hacerlo”.

Según el mando militar de Kiev, Moscú ya tiene 71.200 soldados caídos, a eso se suma 2.672 tanques, más de 5.400 vehículos logísticos, y 1.723 unidades de artillería. Rusia, tras la suspensión del acuerdo de exportación de granos, ofreció una alternativa. El ministro de Agricultura aseguró que Moscú está dispuesto a “sustituir totalmente el grano ucraniano y suministrarlo a precios asequibles a todos los países interesados”.

Además, estaba dispuesto a suministrar gratuitamente hasta 500.000 toneladas de grano a los países más pobres en los próximos cuatro meses. Las autoridades ucranianas se burlaron de esa propuesta. “Rusia ha propuesto reemplazar el grano ucraniano en los mercados mundiales con grano ucraniano robado”, afirmó el ministerio de Defensa de Ucrania.