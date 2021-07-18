Los nuevos países del Báltico

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Durante la II Guerra Mundial, Yugoslavia colaboró con las fuerzas aliadas y sobre todo con la URSS. Estaba formada por diversas etnias, religiones y naciones; fueron separándose una tras otra, en medio de una guerra civil.

Cientos de miles murieron, millones huyeron, hubo genocidios y se violaron derechos humanos. Las identidades nacionales estaban especialmente vinculadas a la religión.

Cristiano ortodoxo: serbio. Cristiano católico: croata. Los serbios se convirtieron al islam. Los políticos aceptaron la unificación, pero croatas del lado del ejército austrohúngaro habían luchado contra los serbios en la Primera Guerra Mundial y volvieron a hacerlo en la Segunda, la cual volvió a poner de manifiesto las disputas nacionalistas. Croatas y eslovenos facilitaron la creación de un territorio satélite de las fuerzas fascistas, mientras, una guerrilla de unionistas yugoslavos (partisanos), bajo el liderazgo de Josip Broz Tito, peleaba contra fascistas invasores y nacionalistas croatas y eslovenos.

La derrota del fascismo en 1945 encumbró a los partisanos y propició retomar el proyecto yugoslavo, apoyado en el comunismo. Tito se convirtió en el líder salvador del nazismo. Fue la raíz de la República Federativa Socialista de Yugoslavia, vigente desde 1943 hasta su progresiva desaparición en los 90. Estaba formada por Croacia, Serbia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia y Montenegro.

Tito implantó un sistema socialista autogestionario que se desmarcó del comunismo soviético. Ello provocó el deterioro de relaciones entre Tito y Stalin y la expulsión de Yugoslavia en junio de 1948 de la Oficina de Información Comunista, integrada por la URSS y los países del Este.

Había grandes disparidades entre Macedonia, Bosnia-Herzegovina y Montenegro (menos desarrolladas, del sur) y Croacia, Serbia y Eslovenia (desarrolladas, del norte). En 1974 se aprobó una nueva Constitución que garantizaba la autodeterminación. La crisis del comunismo en Europa se generalizó y Tito murió en 1980. Las tensiones se agravaron. Los separatistas croatas lucharon contra los serbocroatas, que con apoyo del ejército yugoslavo repelieron las fuerzas independentistas y controlaron un tercio del territorio. NN. UU. intervino y separó a serbios y croatas. Macedonia declaró su independencia en 1991.

Los Acuerdos de Dayton. El gobierno de Bill Clinton en Estados Unidos convocó a las partes en conflicto en la base militar de Dayton, Ohio, donde se encerraron 21 días hasta llegar a un acuerdo.

Eslovenia y Croacia son los países más prósperos de la región y forman parte de la UE.