Juan Carlos Holguín | Saab: la persona clave de la mafia venezolana

Toda mafia tiene una persona clave. Alguna vez lo conté aquí: corría la década de los ochenta en Nueva York y el capo de la mafia, el ítalo-estadounidense, Carlo Gambino, lideraba muchos de los sectores lícitos e ilícitos de la ‘Gran Manzana’.

En ese entonces, nombró a su cuñado Paúl Castellano como persona clave para cuando muriese. Esto enfureció a uno de sus colaboradores, John Gotti, quien, como se conocería años más tarde, orquestó el asesinato de Castellano en 1985 para reemplazarlo.

Gotti se había convertido a su vez en la persona clave de Castellano, por lo cual tras su muerte se convirtió en el jefe del imperio criminal más poderoso de Estados Unidos. Con un gran carisma y buena imagen pública, reconoció en el impacto mediático una de sus formas de protección. Es así que en los años siguientes salió inocente de tres juicios.

Parecía que estaba hecho de teflón, ese material antiadherente en el que todo resbala. Nacía así ‘Don Teflón’, apodo con el que se conoció a este capo de la mafia, quien en 1992 fue sentenciado por un tribunal de Nueva York, imputado por varios asesinatos, entre ellos el asesinato de quien fue su propio jefe en el pasado: Paúl Castellano.

Los mafiosos viven de la mentira, las historias y la imagen. Llegan a tener tantos tentáculos en la vida pública, que manejan narrativas a su antojo. A través de involucrarse en temas benéficos o sociales, crean estructuras que producen ese teflón que necesitan.

El pasado fin de semana, el New York Times publicó un largo reportaje sobre los rompimientos internos del madurismo. En los últimos días, algunos buques petroleros afectados por las sanciones estadounidenses intentaron eludir el bloqueo a las exportaciones energéticas de Venezuela.

Los buques salieron de puerto sin la autorización del gobierno provisional, por lo que las salidas podrían verse como un primer acto de desafío al control de la líder interina Delcy Rodríguez. Los barcos que salieron sin autorización fueron contratados por Alex Saab, identificado como persona clave del madurismo.

En 2021 Saab fue identificado por Estados Unidos como testaferro de la narcodictadura de Maduro, por su participación en el manejo de las fortunas ilegales de la mafia venezolana. Fue acusado como su testaferro por lo que fue a la cárcel en territorio norteamericano, pero el gobierno de Joe Biden lo intercambió en 2023 por estadounidenses detenidos en Venezuela.

Como lo describió la periodista Yalilé Loaiza el pasado domingo en el medio Infobae, “en Ecuador el nombre de Saab aparece vinculado a operaciones comerciales realizadas durante el gobierno de Correa, particularmente en supuestas exportaciones ficticias entre Venezuela y Ecuador que habrían servido para el movimiento irregular de capitales”. Se refiere al caso SUCRE, que fue ampliamente investigado por Fernando Villavicencio.

Para muchos analistas lo expuesto por el New York Times reabrirá el foco sobre la figura de Saab, lo que tendría impactos en el caso que enfrenta Maduro en Nueva York y también en los países donde se lavó el dinero de la corrupción chavista.

Nos acercamos a conocer quiénes eran las figuras clave de la mafia venezolana.