El laudo arbitral que ordena a Ecuador pagar USD 215’073.244,43 a Chevron representa una victoria del Estado de derecho sobre el abuso del sistema judicial. Este fallo expone cómo un sistema judicial politizado puede convertirse en instrumento de extorsión contra la inversión extranjera en Ecuador.

En 1998, Texaco suscribió un Acta Final con el gobierno tras invertir 40 millones en remediación ambiental. El Estado certificó que la empresa había cumplido sus obligaciones bajo el acuerdo 1995-1998 y la liberó de responsabilidades futuras.

En 2003, comunidades amazónicas representadas por el abogado estadounidense Steven Donziger iniciaron un proceso luego de trasladarse desde cortes de EE.UU. El tribunal arbitral de La Haya documentó que Donziger orquestó un esquema fraudulento: sobornos a peritos, intervención de terceros en la redacción de sentencias y manipulación de pruebas. La justicia estadounidense lo condenó penalmente por desacato y fue excluido del ejercicio profesional.

En 2011, un tribunal en Lago Agrio dictó condena por más de USD 18.200 millones. Tras apelación y casación, este proceso quedó expuesto como montaje donde activistas capturaron al sistema judicial.

El laudo demuestra las ventajas del arbitraje internacional: neutralidad, despolitización y análisis técnico riguroso frente a sistemas judiciales comprometidos. Países como Singapur, Suiza y Reino Unido han prosperado garantizando esta certeza jurídica a los inversionistas. Rechazarlo equivale a autoexcluirse.

Ningún inversionista comprometerá capital donde la única instancia es un sistema judicial cuestionado. Ecuador aspira a incrementar inversión extranjera, pero demoniza el instrumento que la hace posible.

La Procuraduría redujo la reclamación de USD 3.350 millones a USD 215’073.244,43, minimizando el impacto fiscal.

La lección es clara: el arbitraje internacional funciona como contrapeso necesario. Es el idioma de los negocios. Si queremos inversión debemos hacer las reformas necesarias. El escándalo no es que Ecuador pague, sino que nuestro sistema judicial haya sido capturado para un fraude de esta magnitud.