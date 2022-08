Consulta para maldita sea la cosa

Una consulta popular: es la primicia que dio hace una semana Francisco Jiménez, ministro de Gobierno. Es la tercera vez que anuncia esa receta cuyo contenido -sea el que se antoje- no incidirá, en absoluto, en la dinámica política y en los factores de poder adversos en este momento para el Ejecutivo. La consulta popular no desbloqueará nada; incluso si incluye preguntas sobre temas de inseguridad que afectan tan cruda y dolorosamente a Guayaquil, en particular.

El presidente Lasso decidió, al parecer en forma irremediable, no decretar la muerte cruzada. Una decisión dramática, sin duda, pero que en el momento que apareció en el escenario político -el último trimestre del año pasado- lucía oportuna para él y favorable para el país: podía mandar a la casa a los asambleístas. Gobernar unos meses por decretos. Explicar por qué el país debía salir de la inercia en que lo sumergen el correísmo y los indígenas. Y por qué es una aberración que la dirigencia indígena secuestre al país mediante la violencia y pretenda imponer, sin pasar por las urnas, un programa económico estatista y populista.

El presidente Lasso evitó ese escenario. Lo hizo -al menos así se dijo- por consideraciones económicas: privilegiar la reactivación económica. Concluir el acuerdo con el FMI, cuyos préstamos sostuvieron al país el último año de gobierno de Lenín Moreno. Llevar a buen puerto la renegociación de la deuda con la China. No atentar contra los acuerdos comerciales que lidera Julio José Prado, ministro de la Producción y Comercio Exterior.

El sentido común notificaba que las bondades de ese razonamiento serían licuadas por la irracionalidad política. Y que esa Asamblea a la cual renunciaron Diego Ordóñez y César Rohon, advirtiendo que vivía en un mundo paralelo, no solo no apoyaría esas prioridades del Ejecutivo sino que haría lo posible por sabotearlas. Dicho y hecho.

El presidente, al pretender atender la economía en vez de encarar el bloqueo político, sigue pedaleando en el vacío. Un año casi ha pasado y, por supuesto, su margen de maniobra y su popularidad han disminuido. La muerte cruzada cuenta hoy con menos partidarios, aunque no ha surgido, entretanto, una alternativa que, sin poner todo patas arriba, convoque a los asambleístas a un ejercicio de sensatez y racionalidad.

Por el contrario. Los políticos han liberado todos los demonios y el país más que nunca parece un manicomio: la dirigencia indígena cree ser el gobierno todopoderoso del país. El correísmo muestra sin complejo conexiones con la delincuencia. Y abiertamente mueve sus fichas con sus aliados (el PSC entre ellos) para alzarse con el Consejo de la Judicatura; preludio necesario para anular las sentencias de Rafael Correa y sus panas y juicios a sus aliados.

Hasta la Corte Constitucional, organismo decente, declaró constitucional una ley que no lo es porque, sin ingresos permanentes, equipara y homologa los salarios de 160.906 maestros. Ni esa Corte ni un líder político se preguntó, por fuera del Gobierno, de dónde saldrán los $ 2.175 millones anuales -algunos hablan de más- que cuesta esa decisión populista de Lenín Moreno, que esta Asamblea refrendó. Igual ocurrirá con el proyecto de Ley que acaba de enviar el PSC a la Asamblea para doblar los ingresos petroleros y tributarios a los gobiernos seccionales. Decir que sale del mismo presupuesto es una falacia.

Lasso prometió mover el país, y eso suponía hacerle entender por qué tanta irracionalidad produce inercia, desempleo, pobreza, corrupción, violencia y desconfianza aquí y afuera. La consulta, en ese contexto, sirve para maldita sea la cosa.