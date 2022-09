El mal mensaje a Olmedo y otros

Hace pocos días una Sala (“que se llama”) Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, resolvió agravar la condena contra el policía Santiago Olmedo, por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. Le subieron la pena de 3 años 4 meses a 13 años.

Olmedo está procesado por haber abatido a dos “presuntos” ladrones al momento de la fuga. Ese día, Olmedo intervino al advertir el ataque violento -con cuchillo- contra un menor de edad. De inmediato, vino la persecución y a 200 metros, al virar una esquina, los disparos y la muerte. Aquí empezó su calvario. ¿Es culpable?

Nos dirán que su culpabilidad se demostró con pruebas. Que los peritos determinaron la trayectoria de los proyectiles, los orificios de entrada y salida en los cadáveres, etc. Sí, todo eso nos dirán, es válido.

Lo que no dirán es que Olmedo actuó por cumplir su deber, que repelió una agresión violenta y persiguió a sus perpetradores. Todo esto lo hizo en un mismo acto, en segundos. Su valoración de la realidad, del momento, solo la conoce él. Empero, lo juzgan por su reacción.

Las valoraciones que se hacen después -en frío y por ajenos- no son ni remotamente aquellas que Olmedo tuvo cuando actuó. La amenaza, el peligro, todo eso solo lo percibió él. No es técnico fragmentar, entonces, la actuación de Olmedo y quedarnos solo con el resultado de muerte. Ese no es el enfoque.

En estos particulares “enfoques” radica la importancia de la justicia especializada por materias. Y la especialidad no se obtiene por membrete o nombre de la Sala, sino por la preparación, el estudio y la experiencia de los jueces. No resulta baladí que la Constitución ordene que estos casos sean juzgados por salas especializadas.

¿Juzgó a Olmedo una verdadera sala especializada? Porque ese es su derecho y si no ocurrió, todo es inconstitucional y nulo.

Acaba de entrar en vigencia la Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza. Cuidado y pese a las nuevas reglas, el efecto preventivo de la condena a Olmedo sea el no uso de la fuerza.