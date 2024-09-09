Joaquín Hernández Alvarado | Seguridad: coincidencias necesarias

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En las últimas dos semanas he podido escuchar dos discursos de personas que pertenecen a ámbitos distintos del quehacer social y que, por lo mismo, no tienen ninguna relación institucional entre sí pero que han coincidido no solo en el señalamiento del grave problema de la inseguridad que nos afecta como ciudad, como país y como región. Como se sabe y se vive hoy, la palabra inseguridad se utiliza para hablar de la presencia del narcotráfico entre nosotros, con sus aliados en la depredación de la vida ciudadana, la corrupción, el miedo, la impunidad, la desconfianza y la hostilidad. La incertidumbre también que afecta, como las otras, a negocios y actividades.

El primero fue el discurso pronunciado por el presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, Francisco Jarrín, con ocasión de la celebración del octogésimo octavo aniversario de la creación de dicha cámara. En su discurso, que vale la pena destacar, Jarrín señaló que la Cámara de Industrias de Guayaquil es algo más que una asociación de empresarios preocupados únicamente por la producción y la eficiencia de los negocios. “Desde nuestra fundación institucional hemos sido testigos y protagonistas de la evolución de la ciudad y de nuestro país”. Por ello, enfrentar la violencia y el crimen organizado, “que nos han arrebatado la paz”, es un desafío que la Cámara debe asumir de forma prioritaria desde su propia perspectiva. Esta es la mejora de la convivencia ciudadana y la reconstrucción del tejido social. Lejos entonces del asistencialismo y de las “soluciones rápidas” sino más bien una posición gremial que actúa estratégicamente.

El otro discurso fue el del general de Policía Víctor Herrera Leiva, director de Inteligencia Policial en su discurso oficial en la clausura del IV Curso con Especialidad en Análisis y Producción de Inteligencia en el auditórium de la universidad Ecotec campus Guayaquil. El general Herrera no solamente destacó que la inteligencia es una de las armas fundamentales para la toma de decisiones en la lucha contra un enemigo invisible como es el narcotráfico y el crimen organizado, que muta vertiginosamente a lo largo del espectro social, sino que señaló el entorno en el que surge y se sostiene: el tejido social. Una visión estratégica del problema y una coincidencia que muestra pese a todo, que estamos empezando a caminar.