Joaquín Hernández Alvarado | Reconocimiento a las humanidades

La Universidad Tecnológica Ecotec realizó la semana pasada un reconocimiento a las Humanidades en las personas de Andrés Mendoza, Beatriz Gil y Leonardo Valencia por sus valiosas contribuciones en las áreas de comunicación, arte y cultura. Puede parecer extraño a algunos que una universidad, identificada con la tecnología y la ecología incursione en el campo de las humanidades. Pero si se examina el triple objetivo de la institución, formar profesionales de excelencia, personas de bien y ciudadanos conscientes de ser parte de una república, esa extrañeza carece de sentido. Las humanidades forman parte del quehacer humano y no un ámbito reservado de especialistas.

Las humanidades atraviesan actualmente un momento de desafíos, como plantea el reciente libro de Carlos Peña, rector de la universidad Diego Portales de Santiago de Chile, Humanidades. Lo visible y lo invisible (Taurus, 2025). El primero proviene de los prodigios de que son capaces la ciencia y la tecnología, incluso la proeza de imitar la inteligencia humana frente a las cuales las humanidades parecen solo distracciones que aligeran la vida, pero no resuelven los problemas. El segundo es la sobreabundancia de información que crea desorientación y desgana de saberes no inmediatos y convertibles en píldoras mágicas de entretenimiento. El tercero, la crisis del concepto de sujeto o de una conciencia transparente para sí misma. Y finalmente, el cuarto, la desvalorización del acto de leer, por la cual no vamos ya a los textos a descifrar un significado sino a atribuirles significados de acuerdo a las comunidades interpretativas a las que se pertenezca.

Comunicar no es solo transmitir información y peor aún, multiplicarla hasta la confusión. Comunicar es orientar, abrir espacios para el encuentro, caminar con sentido en la sobreabundancia de la información. Es lo que se reconoció en la dirección de Andrés Mendoza Paladines en Radio Atalaya como comunicador con sensibilidad, capacidad de escuchar voces distintas y respetarlas democráticamente, ética. En el caso de Beatriz Gil Parra, el arte de transmitir experiencias humanas con su voz, que combina la técnica y la exigencia de los grandes intérpretes con temas arraigados en las emociones de las personas. La saga narrativa de Leonardo Valencia expresa mitos y problemas de la condición humana. ¿Es el ser humano un desterrado siempre de su lugar de origen o más bien una escalera de bramante que muestra la trágica condición de ser universal?