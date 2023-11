Jaime Antonio Rumbea: Nuevo modelo

Presionada por la legislación europea de protección de datos personales, Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, arranca noviembre testeando cambios a su modelo de negocio en el viejo continente.

Para justificar la publicidad que le muestra a los usuarios, probará que le paguen primero una suscripción.

En el caso de los menores de edad la cosa es aún más severa. La Unión Europea exige de Meta que se abstenga de mostrar publicidad, expresa o implícita, basada en el perfilamiento de las preferencias del usuario que hacen sus algoritmos.

Pero el problema es que todo el modelo de negocio de estos gigantes tecnológicos está sustentado en eso: no le cobran al usuario por un servicio que, a la postre, consiste en hacer del usuario una materia prima que los anunciantes quieren comprar: potenciales clientes, sugestionados por contenido que los prima a consumir.

Importante: la ley ecuatoriana de protección de datos, esencialmente copiada de la europea, introduce exactamente esas mismas protecciones para los menores. Y si no fuera porque creo que a nuestros niños los tenemos que cuidar sus padres, en lugar del gobierno, estaría tentado a escribir pidiendo que en Ecuador se le exija lo mismo a Meta que lo que le exigen en Europa. Ya la ley así lo dispone…

Pero supongo que esto no le importa a nadie. En vez de alegrarse, seguramente un montón de gente se molestará si tiene que pagar por usar un servicio que antes percibía gratuito. Y tienen razón, porque lo que Meta también pudo haber hecho es pagarle al usuario por vender sus datos, por venderlo; pero le cobra.

Son empresas tan grandes que pueden hacer virtualmente lo que les da la gana. Y francamente, en eso no son en nada distintas a la empresa más grande de la que tenía registro la humanidad hasta la llegada de los Facebook, los Google y los Twitter: el Estado. ¿O acaso no le pagamos también impuestos a un gobierno para el que, al final, somos materia prima con la que generar negocios? No voy a citar ejemplos, porque luego a algún genio se le ocurre crear otro impuesto para cumplir con la ley, como hizo Meta.