Ruptura y movilidad

A estas alturas no queda nada más que apostar, pues del la única respuesta del presidente fue un tiktok. Es entendible: Lasso quiere distanciarse del “político” y mantener su imagen de hombre correcto y cercano que cultivó después de la segunda vuelta. Entonces aquí estamos, tratando de juntar las piezas del rompecabezas. El matrimonio CREO-PSC no iba a durar; era secreto a voces. Pero una ruptura tan dramática y tajante, no se veía venir. ¿Qué pasó? La explicación que encuentro es: Guillermo Lasso vio en la alianza con UNES la palabra dorada, gobernabilidad. Lo que se imaginó iba a ser un malestar momentáneo se materializó, a través de la presión pública, como lo que era: su suicidio político. Así que dio retro. Pero este “retro”, concluyo, se pudo dar una vez que César Rohon se bajó de la camioneta. Antes de eso, CREO podía abstenerse, pero como demuestra la segunda votación, con Rohon votando con el PSC alcanzaban los votos. Y ahí sí CREO hubiera estado secuestrado al haber insultado con su abstención a dos grandes. ¿Fue suerte la decisión del asambleísta o fue trabajado por la 21 a partir de su descontento? Bueno, Lasso decidió salirse del acuerdo. ¿Cómo se salió? Se elucubra (como consecuencia del silencio): la abstención fue planeada, y no comunicada a la 6 para dejarlos en el barco que se hunde. En su imaginario, qué podrían estar ganando: (i) distanciarse de la 6 y lidiar con sus exigencias durante cuatro años, (ii) unir ante el ojo público a la 6 con Correa, (iii) ganar momentáneamente la gratitud y favor de Pachakutik -menos tensión en las calles- y (iv) quedar ante la opinión pública como democráticos, con valores. ¿Fue este su cálculo? Y si es así: ¿calcularon bien? Estamos ante dos escenarios, dos fuerzas políticas tratarán de ganarse a aquellos cuya afiliación política no es clara, para mantenerse como mayoría. Cada bando estará atento a los puntos débiles en su bloque: los posibles desertores. Se vienen tiempos, por decir lo menos, interesantes. ¿Cuál de esos dos grupos tiene mayor interés político en mantener la unión? ¿Cuál tiene los medios para mantener su fuerza? Lo discutiremos el próximo viernes.