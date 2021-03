GAD y vacunas

Uno de los argumentos centrales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para que se les permita la negociación y compra de vacunas de forma directa a las farmacéuticas es que no son empresa privada. Las farmacéuticas solo negocian con el Estado y los GAD son parte del Estado ecuatoriano. Por lo tanto deberían estar en capacidad de adquirirlas y administrarlas. Falso. En las cartas enviadas por Pfizer y AstraZeneca al Ministerio de Salud, declararon que existe un único cliente, que no es el Estado, sino el Gobierno Central. ¿La razón? Lidiar con 300 gobiernos centrales es muy diferente a coordinar con cientos de miles de municipios que existen a nivel mundial. ¿Qué nos hace tan especiales para que por nosotros establezcan un precedente? Y, contar con los fondos para la adquisición de las vacunas no significa que su petición vaya a ser procesada. En otras palabras, si por algún motivo se les permite la compra, existen complicaciones que dificultan que la entrega sea inmediata. La demanda es tal que las fechas no dependen (solo) de nuestras exigencias. Si el panorama es así: (i) ¿por qué culpar al Gobierno central por una decisión en la que no tienen injerencia? Respuesta: la percepción del Gobierno se encuentra tan desgastada y las críticas a su plan de vacunación son tan extensas, que resulta tentador ganarse puntos en popularidad, sumándose al clamor de rechazo popular; (ii) ¿qué hacer ante la negativa de las farmacéuticas? Lo más razonable habría sido respetar la decisión y trabajar junto al Gobierno central, en apoyo de logística. Titular: “Esta ciudad, en el punto donde esté, será conocida a nivel mundial por haber demandado a una transnacional a través de una medida cautelar”. Guayaquil ya es conocida a nivel mundial por varios de sus actos durante la pandemia. ¿Podríamos tratar de pasar desapercibidos esta vez (por favor)? Estamos demandando a la transnacional que ha traído (sin exagerar) la cura, a la que el mundo entero pelea su atención. De forma concreta, veo a una Cynthia Viteri enfocada en demostrar que es autoridad, que su palabra es ley y que es capaz de batirse en las grandes ligas. Más sobre eso, el próximo viernes.