Crisis de bautizo

Aún no es mandante y ya está solucionando crisis. La primera, y más evidente: las declaraciones del asambleísta Francisco Jiménez, cuando habló en nombre del bloque sobre la valoración de otorgar posibles indultos al cuadro correísta a fin de salvaguardar la gobernabilidad (se sobrentiende: contar con UNES en la Asamblea). Tuvo que rectificar; muy tarde, ya era tendencia. Primer recordatorio para el presidente electo: no todo está en su cancha. Sus intenciones y declaraciones pueden ser medidas y controladas, pero no las de su alrededor. En la administración anterior vimos en más de una ocasión a la bancada de su partido tomando decisiones a pesar de las opiniones de su líder. La percepción de ausencia de autoridad en su bloque (ahora incluido PSC) es algo que no puede permitirse. Y un asambleísta de tanto peso, como Jiménez, con esas declaraciones genera cualquiera de los dos escenarios: (i) incertidumbre sobre las verdaderas intenciones de CREO; ¿por qué Jiménez dijo lo que dijo? ¿Sirvió como medición de la reacción del público? O, (ii) ¿demostraría que ciertos asambleístas tienen su propia agenda? Ante esta crisis la reacción fue rápida: el resto de la bancada se desliga y terminan aislando al futuro legislador de forma categórica. El motivo: conceder indultos es perder todo el capital político ganado y quemar cualquier puente con los otros partidos de oposición. Además es una figura ilegal y enviaría el mensaje de intervenir en la justicia. Crisis # 2: la reunión para establecer el gabinete donde no se contó con presencia de mujeres, ni representación de minorías. Varios comentarios en contra de estas reacciones, después de todo “aún no se ha decidido nada y ya están reclamando”. Hay que considerar que: varios grupos ciudadanos le otorgaron un voto de confianza al presidente bajo la promesa de estar representados. Es entendible y de esperarse que estén en guardia. Y segundo, es la presión antes de que se tomen decisiones la que obliga a quien las toma a recordar sus compromisos. De esta crisis aún no sabemos su gestión; los primeros nombres saldrán el lunes 26. El viernes 30 veremos aquí si salió o no invicto.