“No fue descubrimiento, fue conquista”. En una época en la que reescribir la historia está a la orden del día, que la policía proteja estatuas contra protestantes, no me sorprende. Sin embargo, toda acción tiene una reacción. Y si en Europa están presentes los que tratan de “desmitificar” el 12 de octubre de 1492 (y lo posterior) a través de un proceso de “mea culpa”, también están los que –en consecuencia - buscan defender la versión tradicional.

Me refiero al partido español, Vox. En sus redes publican la obra “Primer Desembarco de Cristóbal Colón en América”. Procedo a su descripción: Colón, con la bandera izada en una mano, la espada en la otra, mirada al cielo, de rodillas en el suelo. Atrás, españoles bien vestidos, listos para compartir su civilización. A la derecha, el sacerdote abriendo paso con su crucifijo. Los indígenas se encuentran entre arbustos, desnudos, incivilizados, esperando. Primera pregunta que me gustaría realizarle a Vox, ¿pero cuántos años tienen? Segunda pregunta: ¿esto es propaganda política o realmente creen que la conquista fue así? Si solo son fines propagandísticos, lo entendería. Pero si esa es su visión histórica, me preocupo.

Colón, el gran descubridor, con la misión de llevar la hispanidad. Colón murió pensando que había llegado a Asia. ¿Los españoles eran aquellos caballeros que desembarcaron? Solo eran marinos (y condenados huyendo de la cárcel). Vox continúa, realiza una descripción debajo de la imagen. “Hace 528 años, Colón descubre América y se inicia la Hispanidad, la mayor obra de hermanamiento realizada por un pueblo en la Historia universal”. Obra de hermanamiento. Señores: en la “Nueva España” apenas una española se enteraba estar embarazada, huía a Europa para allá dar a luz. No sea que naciera en las colonias y bajara de rango a criollo. ¿Cómo terminó esa obra de Hermanamiento? ¿Aún tenemos que pedir visa para visitar la Madre Tierra? Vivimos en una era de romanticismo infantil, donde no hay espacio para estudiar a la Historia como lo que es: tensiones, resultados predecibles, matices, avances con grandes costos. Qué reducción del pensamiento “es buena o mala”. Vivimos en una era donde cada grupo juega al papel de Dios. Juzgan y tratan de mantener o recrear la historia a su imagen y semejanza.