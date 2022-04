La era digital a partir de la pandemia nos ayudó a que el modelo lineal de gestión cultural de las etapas de la cadena de valor cultural (creación, producción, distribución, difusión, acceso y disfrute) se vuelva un modelo digital, constante, y siguiendo un acceso directo, por ejemplo, de creación a difusión o acceso.

Pero hay un sistema que ha ayudado también a este avance digital que son los Arte NFT, una nueva forma de obra de arte en formato digital.

Los NFT, por sus siglas en ingles, son ‘Non Fungible Tokens’ o tokens no fungibles. Fungible significa que se puede consumir con el uso. El ejemplo más típico es el dinero; pero en este caso por ser digital no se consume. Aunque vale recalcar que las obras de arte por ser irrepetibles y únicas, artículos de museos y coleccionistas, han sido siempre considerados no fungibles, pues no son sustituibles.

La innovación es que el arte se fue a lo digital en toda su cadena: debe pagarse en criptomonedas, que pueden ser usadas en el futuro metaverso, es decir, tienen elementos con un autenticador que certifica, lo cual los hace únicos, y son coleccionables en el espacio cibernético. Esto obviamente requiere también un círculo de compradores digitales.

Un Arte NFT puede ser una foto, ‘gifs’, videos, canciones, sonidos, que deben pasar por la tecnología de ‘blockchain’, que encripta y asegura su autenticidad.

Para comprenderlo mejor, lo digital viene a suplantar los certificados de autenticidad que entregan los artistas o comercializadores de arte, de manera física, en la compraventa; o reemplazan a los profesionales que certifican la autenticidad de una obra ‘post mortem’ del artista, como por ejemplo un Van Gogh. Aquí el ‘blockchain’ asegura que es original, trazable hasta su autor y que no existe otra igual. Asimismo, el artista siempre obtiene en cada transacción, a partir de la segunda venta de su obra digital, un 10 % del valor.

¿Cómo se adquiere Arte NFT? A través de las criptomonedas, y se usan plataformas digitales.

Es importante que nuestros artistas conozcan qué incentivos existen, o qué estímulos hay para que las personas, instituciones y empresas inviertan y apoyen actividades artísticas y culturales, así como comprar obras de arte.

La Ley de Cultura declaró como sector económico prioritario la producción de bienes y servicios artísticos y culturales. Y eso se manifiesta en la Ley de Régimen Tributario Interno, donde por ejemplo una micro, pequeña o mediana empresa, como puede ser una Galería, puede deducir 100 % adicional a gastos los servicios que apoyen a la mejora de la productividad, así como los gastos de viaje y promoción comercial para acceso a mercados internacionales.

De igual forma, se puede deducir los gastos por organización y patrocinio de eventos artísticos y culturales hasta en un 150 %. La nueva norma técnica emitida el 21 de marzo viabiliza otro incentivo adicional previsto en la Ley de Desarrollo Económico.

El arte es esencial. Eliminar barreras al acceso al arte y fomentar cualquier forma de expresión y técnica, es creer que el arte es para todos.

El arte invita a la curiosidad, desarrolla la perspectiva y con eso viene la tolerancia de la diversidad y la diferencia.