¿Presidente cómplice?

Resulta muy llamativo el accionar político del mandatario, cuando al año de su gobierno continúa con el mamotreto vigente, rodeado de borregos afines al prófugo, manteniendo las medidas que el foro pestífero le indicó al inicio de la ROBOLUCIÓN.

La desaparición de la base aérea de Manta significó la contribución mayor para los narcotraficantes, que necesitaban trabajar sin el peligro de ser detectados por un país en franca lucha contra su existencia. Apertura de las fronteras, para la entrada de seres indeseables manipulados y mantenidos por los capos. Desprestigio sostenido de las FF. AA. y Policía, con infiltración de la corrupción de la mano del dinero mal habido, desarme de la población civil y auge delincuencial en las calles, secundado con la liberación de presos, para sembrar el caos social, amedrentando al ciudadano común. Sembrando el odio de clases aprovechando la ignorancia de la masa popular, mantenida por años por el manejo malintencionado de los maestros mangoneados por los comunistas de la UNE.

Todo lo enumerado, y me faltan muchas perlas más, son abortadas del foro y sus ramas, como la de Puebla.

Los malos gobiernos originaron esta reacción malsana que lo que persigue es implantar el comunismo caduco en la región, financiados por el narcotráfico, que además sirve para mantener a sus cabecillas.

Debe permitir que las fuerzas del orden repelan a los delincuentes de la misma manera que ellos acaban con vidas valiosas. No solo basta con ofrecerles defensa en caso de abatir a un delincuente. Debe permitir el porte de armas, que seguro disminuiría el accionar descarado de los antisociales. Acabar con la alcahuetería del abuso de la fuerza y la intervención de los DD. HH. Además, en las cárceles obligue a que los reclusos -nada de PPL- trabajen, para que ganen su sustento. En otras palabras: no trabajas, no comes. Esos seres no pueden seguir gozando de los mismos derechos que el ser honrado, cumplidor de las leyes. Al perder los derechos de ciudadanía, no votan en las elecciones ni participan en la vida activa del país.

Lo único bueno de estos días, el triunfo de Barcelona S. C.