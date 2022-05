¿Despertaremos?

El sueño inducido por la ROBOLUCIÓN, lamentablemente continúa y es tan profundo que no nos percatamos de la ruina en que estamos inmersos. El Ecuador hace agua por los cuatro costados. No hay ámbito que no se vea afectado por el caos y las malas noticias.

Ha pasado un año del gobierno salvador y con el auge de la narcodelincuencia parece que todo sigue igual o peor.

La justicia está más ciega que nunca. Los horrores vividos con la liberación de ladrones condenados, entre otras barbaridades, nos condenan a vivir el desencanto, en la tierra de nadie.

Gran parte del desgobierno se debe a que el presidente se aferra a seguir de la mano del mamotreto de Montecristi, origen de todos los males, que de a poco nos lleva al despeñadero con el beneplácito del prófugo refugiado, gracias a los millones que se robó.

Por cierto, a los autores del aborto político deberían premiarlos porque su obra maestra está llena de vericuetos que hacen imposible su eliminación.

A todas estas, el ciudadano a quien le encargamos nuestro futuro, junto a sus asesores, no quieren mandar a la basura ese grupo de artículos dignos de una mala trama de destrucción y pánico.

Seguimos cosechando muertos en todo el país y a cada rato. Se esbozan intentos de control con hombres sin claras órdenes de aniquilar a la delincuencia. Camionetas ahora negras patrullan y pasean por avenidas y calles concurridas A las guaridas no se les ocurre ir a pesar de que la inteligencia o alguna otra oficina con siglas raras conocen su localización. Si por desgracia algún agente ejecuta a un asaltante, las protestas llueven hasta del exterior, con la alcahuetería de los DD. HH., como siempre metidos donde nadie los llama. El uso progresivo de la fuerza sale a flote y con ese cuento, alientan a seguir delinquiendo. Al fin y al cabo, es lo único que saben hacer bien.

¿Nos informarán del daño del radar saboteado por agentes billeteados y la fecha del reinicio de la operación, en beneficio de la sociedad toda?

Se informa de las toneladas de droga incautadas pero muy poco de su destrucción que, vaya usted a saber si es real. Aquí todo es posible.