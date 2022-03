Ya no se puede hablar de que sentaron un mal precedente, pues cada una de las actuaciones de los payasos en el circo deja mucho que desear. Pero en la que concedieron la amnistía a los que quisieron desestabilizar un régimen cuestionado en sus orígenes pero que luego se lo consideró democrático, creyeron que destruyendo la ciudad capital y los edificios afectados, como el de la Contraloría, y cientos de bienes de propiedad pública y privada, ha rebasado los límites de la tolerancia, amparados en la permisividad de autoridades y pueblo en general. Han demostrado que en este Ecuador asolado por los ROBOLUCIONARIOS todo acto caótico y atentatorio contra lo establecido con sacrificio y poca educación, se puede.

La prensa escrita es la que en definitiva nos permite leer las veces que sean necesarias para constatar quiénes son los valientes, los cobardes y los irresponsables que en momentos cruciales para la patria actuaron de manera muy diversa, obedeciendo órdenes de sus amos sin considerar el daño que ocasionaron.

Hay que recordar a 16 valientes, 99 cobardes y 22 amalgamados entre abstenciones y convenientemente ausentes. Lista que se publicó el día 11 de los corrientes.

La amnistía desconoce la falta. Es decir, todos los daños se originaron por las puras alverjas, dicho de manera popular. Todo fríamente calculado, pues si les daban el indulto estaban reconociendo una falta y se metían en líos legales, aunque les hubiera dado lo mismo, conociendo la justicia que reina en este país.

He sido un ferviente admirador del señor Fernando Villavicencio Valencia por lo demostrado en su lucha sin cuartel en la Asamblea, ver su nombre entre los que votaron por la amnistía me ha causado hasta tristeza, pues lo consideraba un luchador contra los asoladores de la patria en más de una década. Puede tener sus razones, pero no creo que sean más importantes que salvar al Ecuador.

Todo el desmadre de octubre del 2019 fue visto, de manera que no son cuentos ni antojadizos relatos.

Se anuncia una reacción popular presidida por el señor doctor Andrés Páez Benalcázar. Ojalá consiga su propósito. Coraje tiene y lo ha demostrado algunas veces.