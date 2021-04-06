El de todos

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Sí, el que ha sido noble y aguerrido al mismo tiempo. Este pedazo de la América que le dirá NO al neocomunismo que solo repartió miseria y esclavizó a la gente. Ese que por 14 años quiso someter a un pueblo y convertirlo en mendigo, para que no reclame todo lo que le robaron el prófugo y su pandilla.

El 11 de abril lo recordaremos como un día de gloria. Este domingo se escribirá una página plena de enseñanzas para el mundo entero. Será un grito de repudio al dolor y al fraude que intenta perennizar los mandatos de los ‘izmierdistas’ hambreadores y ladrones de dinero e ilusiones. Volveremos a sentirnos seres humanos sensibles y solidarios. Lasso conducirá a la patria a puertos seguros, navegando en un mar en calma.

La tarea es muy dura, pues durante los años perdidos se sembró el odio entre clases sociales. Se hizo creer que los malos de la película fueron los que generaron trabajo e ingentes ingresos a las arcas fiscales.

Le toca oxigenar a la clase media, motor principal de la economía en cualquier parte del mundo civilizado.

Generar empleos conseguirá mover al aparato productivo para lograr una mejor vida con dignidad. Este logro traerá de la mano a la educación, que en definitiva nos sacará de la atrofia mental crónica, que permitió, por años, la abundante población “tubo digestivo” a la que estos políticos de pacotilla le llegaba siempre con regalos ofensivos e indignos. El cerebro culto será receptivo a ideas, no a mendrugos de pan o sobras de un festín realizado con plata ajena, la gran mayoría de las veces. No queremos presidentes bailarines ni cantantes. Esperamos a un Estadista que siempre maneje la verdad sin importar el costo político.

Se deberá atraer la inversión extranjera con reglas muy claras y justicia sin vendas ni prebendas.

Al turismo se lo tratará como otra fuente de ingresos muy importante. Nuestro país tiene maravillas para que las conozca el mundo. Debemos hacerlo sentir bien, de forma que nos promocione y deje sus agradecimientos por la hospitalidad recibida a cambio de dólares.

Entonces, el 11 de abril abrirá las puertas al dinero robado y a los ladrones para que ocupen el lugar que les corresponde.