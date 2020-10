“En América se respira el peligro”

Afirma Richard Ford, prestigioso novelista estadounidense, en artículo sobre las próximas elecciones presidenciales de su patria, publicado en El País, diario español. De acuerdo a Ford la democracia está en riesgo por la conducta de Donald Trump; Ford cree que el control y equilibro de los tres poderes, pilares de la democracia, peligran cuando el Senado, de mayoría republicana, guarda silencio. Otro ejemplo, no de Ford: usar el Ministerio de Justicia como su bufete de abogados. Según Ford están en juego garantías como: derecho de voto, santidad de las elecciones y certeza de que el poder Ejecutivo no lucra económicamente desde su posición; todas ellas son salvaguardas contra la tiranía y otros males del liderazgo de Trump.

En extenso artículo Ford dice: “Hoy siento un desconcertante silencio sobre esta tierra […] en medio de una tormenta perfecta provocada por una peligrosa situación de tumulto nacional -ahí tenemos a un contumaz presidente que se dedica a avivar la violencia pública, a las tormentas monumentales y a los incendios forestales que roban vidas y engullen propiedades, a una economía desnortada y a una pandemia que crece de forma desenfrenada-”. Indica que los estadounidense están “…esperando ver quién gana, […], e impacientes por saber qué pasará luego […]. Nunca me he sentido así, ni en lo más crudo de la guerra en Vietnam […]. El declive de una gran nación no debe darse fácilmente”.

Al escrito de Ford debe agregarse que Trump pretende no respetar resultados de elecciones, apoya a grupos de derecha extrema, ordena a militares salir a las calles, es incondicional con gobernadores republicanos y amenaza a los demócratas con cortarles la ayuda federal. Insulta a sus adversarios, se jacta de ser el mejor presidente en la historia de su país, no cree en el cambio climático, no respeta la bioseguridad, se expresa muy duro de instituciones cuya creación fue liderada por antecesores: OTAN, Organización Mundial de Comercio, Organización Mundial de la Salud, etc. Lo trágico es que Joe Biden, candidato demócrata, no está capacitado para ese cargo tan mundialmente importante.