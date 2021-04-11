¿Eterno subdesarrollo?

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A pesar de los dos siglos y más de convertirse en repúblicas, América Latina todavía no acierta en lo que quiere hacer. Los primeros años de independencia se lo consideró el continente del futuro. Los británicos hicieron enormes inversiones en Argentina y Chile. Desafortunadamente nuestra región nació con bases muy frágiles, estaban condenadas a derrumbarse. El propio Simón Bolívar fue el primero en dar el mal ejemplo. Gran militar pero mal estadista. Dejó a la región en caos del que todavía no logra salir. Al investigar en Google por qué América Latina no levanta cabeza, se listan las causas que son las mismas de 1830: pobreza, desigualdad, desgobiernos, débil Estado de derecho, corrupción, restricción de libertades, desinstitucionalización, etc. A continuación un estudio: ¿Cuándo América Latina se quedó atrás?

Es publicado por National Bureau of Economic Research, instituto de gran prestigio.

Somos ignorados por ser incapaces y no merecer respeto. Brasil no pertenece al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. NN. UU. creó en 1948 la Cepal, para contribuir al desarrollo económico de América Latina, entre otros objetivos. Después de 70 años, ¿cuál ha sido la contribución al desarrollo? Seguimos siendo subdesarrollados.

Ha habido gobernantes de izquierda, derecha y anteriormente, muchos militares. ¿Qué han hecho para terminar con todos los males? Rocafuerte ya hablaba de “carencia de justicia… estado de anarquía en que se halla el poder judicial…”; seguimos con analfabetos, no de los que no pueden leer, me refiero a las personas que no diferencian lo que les conviene, de lo que no. En 1909 Alejandro Andrade Coello, quiteño, escribió Ecuador en los últimos 15 años, para analizar el progreso de Ecuador. Hace una analogía que demuestra conformismo respecto a la vida de los países y seres humanos. Para él, el primer siglo “…debería ser, menos que de lactancia, de concepción, período embrionario…”. Daba a entender que el atraso entre 1830 y 1909 estaba justificado. No hay futuro con esa mentalidad.