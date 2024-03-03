Gaitán Villavicencio | Nueva guerra en suelo europeo

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La invasión rusa a Ucrania ha traído de nuevo la guerra al suelo europeo, irrespetando la voluntad de los padres fundadores, los líderes políticos antinazis como Konrad Adenauer, Alcides De Gásperi, Jacques Monnet, Robert Schuman, Paul-Henri Spaak, entre otros, que desde 1951 apuntaron a apoyar la reconstrucción de las economías afectadas por la conflagración, evitar la guerra en Europa y garantizar una paz duradera tras dos contiendas mundiales y las operaciones de colonización por medio de la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), que luego dio paso a la Euratom, posteriormente a la Comunidad Económica Europea (CEE) y ahora a la Unión Europea (UE). Después de 77 años se presentó una guerra, sin contar las contiendas civiles secesionistas de la antigua Yugoeslavia (OTAN), ni las invasiones que se produjeron durante la Guerra Fría (Pacto de Varsovia). Las estadísticas bélicas al entrar al tercer año esta guerra son: 31 mil soldados ucranios muertos, más de 60 mil civiles fallecidos, 11 millones de desplazados y de refugiados, 50 mil tanques de guerra destruidos de ambos bandos; y se calcula que reconstruir las áreas bombardeadas costaría más de $ 600 mil millones. No se cuenta al respecto con información rusa.

Al final del segundo año de enfrentamientos, Rusia se encuentra a la ofensiva en los sectores del frente, mientras Ucrania, por la falta de armamento occidental, principalmente estadounidense, ha asumido una defensa estratégica ante la superioridad del invasor en hombres, armas y municiones. Este tercer año está preñado de incertidumbres para Ucrania por un posible relevo en el gobierno de EE.UU. si triunfa Trump y sus amenazas, y el bloqueo que el partido republicano hace en el Congreso a un fondo de $ 60 mil millones propuesto por la administración Biden para 2024. Se percibe que la guerra está un tanto estancada, posiblemente Rusia no gane, pero nunca abandonará los territorios ocupados. El autócrata Putin suele decir que no tiene intenciones de atacar otro país, así negaba que atacaría Ucrania; es un período de mayor conflictividad interestatal. La era de paz en Europa ha terminado, Ucrania emite una terrible advertencia al tercer año de la guerra.