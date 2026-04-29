Aerovía se suspende en Guayaquil: fechas clave y el plan gratuito que reemplaza el servicio

Publicado por Diana Sotomayor Creado: Actualizado:

Los puntos claves La Aerovía suspenderá su servicio del 4 al 17 de mayo y será reemplazada por buses gratuitos en el mismo recorrido.



Aunque el traslado no tendrá costo, los usuarios deberán presentar su tarjeta y enfrentar posibles demoras por el tráfico.

El alza del pasaje a 0,76 dólares genera desde ya rechazo, en medio de críticas a un sistema que no ha cumplido con las expectativas.

La rutina de decenas de usuarios en Guayaquil cambiará por dos semanas. La Aerovía suspenderá su servicio desde el lunes 4 hasta el domingo 17 de mayo de 2026, como parte de un mantenimiento general obligatorio que busca garantizar la seguridad del sistema.

La medida, comunicada oficialmente por la concesionaria, responde a exigencias contractuales y a normativa europea que regula este tipo de transporte. Durante este período, no habrá operación de cabinas, mientras se interviene la infraestructura, el cableado y el sistema electromecánico.

Un reemplazo en tierra… pero con otra dinámica

Para cubrir la demanda de pasajeros, la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) implementará un plan alternativo con buses urbanos gratuitos, que replicarán el trayecto de la Aerovía.

Estas unidades —identificadas con un letrero de “AEROVIA” en el parabrisas— circularán en horario de 05:30 a 21:30.

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Los principales puntos de parada serán:

Pedro Moncayo

Avenida de las Américas (sector Democracia)

Pedro Menéndez Gilbert

También habrá paradas secundarias en:

Av. Quito y Manuel Galecio

Av. Sufragio Libre y 2do Pasaje NE

Antepara y Alejo Lascano

Antepara y Quisquis

Antepara y Vélez

Cómo acceder al servicio gratuito

Aunque el servicio no tendrá costo, los usuarios deberán presentar su tarjeta Aerovía física al subir al bus. No se descontará saldo, pero será un requisito obligatorio para acceder al traslado.

La advertencia clave: más tiempo de viaje

A diferencia del sistema aéreo, el plan terrestre estará expuesto a las condiciones del tráfico. La ATM alertó que los tiempos de traslado podrían variar, especialmente en zonas críticas como los puentes de la Unidad Nacional.

Por eso, se recomienda a los ciudadanos planificar sus viajes con anticipación, considerando posibles retrasos.

¿Por qué se detiene la Aerovía?

El mantenimiento no es opcional. Según la entidad municipal, estas intervenciones son necesarias para mantener los estándares de seguridad del sistema, que moviliza a decenas de usuarios diariamente entre Guayaquil y Durán; aunque los números no sean los esperados, como ha publicado EXPRESO. Un hecho que, a la vez, ha generado una serie de críticas por la aprobación de un alza en el costo del pasaje.

Ajuste en la tarifa de la Aerovía: cuánto costará el pasaje

Y es que como publicó este Diario el pasado 16 de abril, el Concejo Cantonal de Guayaquil aprobó el aumento de la tarifa de la Aerovía de Guayaquil, que pasará de 0,74 a 0,76 dólares por viaje. La decisión se adoptó en el marco de una ordenanza que regula el funcionamiento del sistema y que contempla ajustes periódicos en el costo del pasaje.

El incremento, aunque mínimo, forma parte de las condiciones contractuales establecidas desde la implementación del sistema. Estas disposiciones permiten revisiones tarifarias en función de variables técnicas y económicas, lo que activa automáticamente el mecanismo de actualización.

La nueva tarifa entrará en vigencia una vez que la ordenanza sea publicada en el Registro Oficial. A partir de ese momento, el nuevo valor será aplicado a todos los usuarios del sistema que conecta Guayaquil con Durán.

Sin embargo, el aumento ha sido cuestionado. Diversos sectores sostienen que no se justifica elevar el costo de un servicio que —afirman— no ha alcanzado los niveles de eficiencia esperados.

En esa línea, César Cárdenas, director del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, fue enfático al señalar que el problema es estructural. “La Aerovía, desde el inicio, fue un mal negocio para la ciudad porque el Municipio aporta el 85 % y no recibe ningún retorno. No ha devuelto absolutamente nada”, afirmó.

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El especialista también cuestionó el argumento legal detrás del incremento. “La justificación para subir la tarifa se basa en que el contrato permite ‘ajustar’ el valor, pero ajustar no significa subirlo. Ni la Real Academia lo define así. Esa interpretación es una excusa”, sostuvo.

Además, advirtió que decisiones complementarias, como la propuesta de implementar taxis entre Durán y El Recreo, podrían encarecer aún más el servicio para los usuarios.

Para Cárdenas, la salida no está en subir tarifas, sino en rediseñar el sistema. Plantea ampliar la cobertura hacia el sur de Guayaquil, hasta la Playita, y hacia el norte, hasta la terminal terrestre, como una forma de captar más usuarios. “Si no se hace, el sistema, como está, va a colapsar y será insostenible”, alertó.

Pese al ajuste aprobado, se mantendrán las tarifas preferenciales: adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad continuarán pagando 0,38 dólares por viaje, dentro del esquema de subsidios vigente.