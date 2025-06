Gaitán Villavicencio: Noboa y las políticas públicas

Después de una pasantía de 18 meses en el poder y de un triunfo electoral sorprendente en el balotaje, el II gobierno de Noboa deberá cumplir su plan de gobierno y baratillo de ofertas difundidos en su intermitente y asombrosa campaña. Desde el 24 mayo debió comenzar a gobernar para todos los ecuatorianos sin excepción, pero parece que imita los a Trump, Milei y/o Bukele, lo que solo provoca mayor conflictividad social, autoritarismo y represión.

No se contradiga ni pierda credibilidad, usted convocó a la unidad como igualmente lo ha hecho, en varias ocasiones, la vicepresidenta. Que no se repita lo sucedido en la AN con la nominación de sus autoridades, donde la ‘aplanadora’ legislativa, suponemos con su aquiescencia, hizo gala de sectarismo y ceguera política (revisen, al respecto, usted y sus asambleístas ‘El ensayo sobre la ceguera, de José Saramago), no se pueden justificar señalando que esas barbaridades las cometió en el pasado el correísmo; ¿a dónde está entonces el nuevo Ecuador? Recuerden siempre lo señalado por Maquiavelo, “El príncipe debe ser flexible y saber adaptarse al cambio, en armonía con las circunstancias.

Desgraciado aquel cuya conducta está en discordia con los tiempos”. En el complejo escenario ecuatoriano se debe definir, por las diversas limitaciones estructurales y coyunturales existentes, las definiciones y diferencias entre lo prioritario y lo urgente; por lo cual sugerimos escoger lo urgente, ya que está en correspondencia a las demandas sociales mayoritarias y porque en sus enfoques y desarrollo se deberán tratar algunos temas prioritarios.

Estos aspectos urgentes son: seguridad humana integral, reactivación económica y productiva, creación de empleos decentes y reducción de la informalidad; y fortalecer la institucionalidad del Estado y crear más sociedad. Para impulsar estas tareas estratégicas el Ejecutivo convocará a mesas de trabajo, por separado, con las otras funciones del Estado, la AN y partidos políticos, cámaras empresariales y gremios, academias y universidades; y, la sociedad civil y ONG para debatir sobre objetivos nacionales y formular políticas de Estado y planes de desarrollo para un horizonte de largo plazo (2050). Continuaremos.