Gaitan Villavicencio | Desglobalización y nuevo imperialismo

Enero 3, EE. UU. invadió Venezuela en una operación militar “quirúrgica, previamente negociada con miembros de las FANB y PSU-chavismo”, donde sospechosamente no hubo ninguna baja estadounidense para capturar al repudiado Maduro y su cónyuge, por ilegales acusaciones hechas por la Fiscalía del invasor, pero sin tocar al resto de miembros operadores del Estado Bolivariano y desconociendo a la oposición, alegando el presidente Trump “que está al mando de Venezuela”. Nos interesa presentar los cambios con la desglobalización, por qué el trumpismo provocó este repudiable proceso y qué nuevas reglas se impondrán en la geopolítica mundial. Desde inicios de siglo, en el sistema capitalista mundial se produjo un conjunto de cambios significativos, como mayor frecuencia de crisis económicas globales (2008, 2014 y 2020 con la pandemia), que profundizaron y acrecentaron las desigualdades económicas y sociales; la mayor hegemonía del capital financiero especulativo sobre el capital productivo. En este convulso período se ha fortalecido una nueva economía, encabezada por la revolución científico-tecnológica básica centralizada en Silicon Valley, que ha permitido el crecimiento exponencial de capital digital, ahora incluso con los avances de la IA, de los multimillonarios tecnológicos. Ello está generando un contradictorio proceso de desglobalización, que se caracteriza por la reconfiguración de una menor interconexión, políticas proteccionistas, prioridad de la seguridad nacional, nacionalismos, autonomía y cadenas de valor planteadas por la proximidad y regionalización (petróleo, oro y tierras raras en Venezuela invadida), tensiones crecientes entre potencias (sacar a China de ALC), limitar la movilidad transfronteriza, entre otros.

Las resoluciones que desde el inicio del segundo período (enero 2025) está impulsando Trump con su plan de gobierno -con la consigna MAGA, América primero-, formulado por Heritage Foundation y complementado con la Estrategia de Seguridad Nacional de EE. UU. -promulgada en noviembre del año pasado, donde fija la visión y plan de acción expansionista como superpotencia, según el ideólogo oficial Stephen Miller-, constituye una nueva lógica imperial con normas y relato propios. Continuaremos.