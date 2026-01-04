Gaitán Villavicencio | Balance Ecuador 2025

El año 2025 está sepultado, Año complicado y jodido, que, para nosotros como país tiene un doble contenido. Primero, como consecuencia de la muerte cruzada impulsada por el expresidente Lasso, se convocó a elecciones anticipadas para que se concluya el período presidencial; y es aquí donde apareció el ‘outsider’ político Noboa en medio de una gran policrisis nacional. El mandato que concluyó en mayo 23 de 2025, durante estos 18 meses preparó la ‘continuación’ en el nuevo período presidencial. El joven líder elegido resulto ser un gran ilusionista, la esperanza de un cambio para un pueblo siempre engañado, que otra vez se sintió burlado por viejos recursos, pero al que se ofreció “el nuevo Ecuador”. Y, segundo, en mayo 24 del 2025 se volvió a posesionar para un período presidencial completo, pero en un contexto con graves problemas que se agudizaron en sus dos años de ineficiente gobierno.

En la última década, durante los gobiernos de Moreno, Lasso y Noboa las prioridades del pueblo fueron y son: seguridad, salud, educación, empleos y producción y obras públicas para todos, registradas en todos los sondeos de opinión del campo y la ciudad. Hasta este momento ninguna ha sido ni siquiera superficialmente abordada por este gobierno, como lo iremos presentando. En honor a la verdad y objetividad se debe reconocer que ha habido algunos logros: el ordenamiento de las cuentas nacionales, principalmente de los macroindicadores, exigencia inevitable de los fondos multilaterales internacionales para que continúen como sujetos de créditos. El descenso significativo del indicador de Riesgo País a 499 puntos, nivel más bajo desde febrero de 2018, que permite hacer seguimiento de los países a inversionistas y sobre capacidad de pagos de los países endeudados. Finalmente, por limitaciones de espacio, dejaremos planteado el problema más grave que afecta a casi todos los países del mundo: el de los Grupos de Delincuencia Organizada -GDO-, nacionales o transnacionales, vinculados principalmente al narcotráfico y a delitos como extorsión, vacunas, tráfico de personas, minería ilegal, secuestros, etc. Ecuador tiene el bochornoso honor de ocupar el cuarto lugar como país más violento a nivel mundial. Continuaremos.