Francisco Rosales Ramos | Entresijos

Es evidente que el ‘affaire’ Maduro tiene muchos elementos que están ocultos, pero pronto irán apareciendo en el tiempo.

Parece también evidente el involucramiento de parte de la cúpula mafiosa para la remoción de Maduro, así como de los enormes recursos militares y tecnológicos que se utilizaron en la extracción del capo de la banda y su esposa. Habrían participado más de 160 aviones y helicópteros en la operación, así como novísimos sistemas que permitieron que desde un avión en vuelo se deje sin energía eléctrica a buena parte de Caracas, se corte la comunicación entre la cúpula de las Fuerzas Armadas y se anule el sistema ruso de radares y defensa antiaérea. Así fueron posibles los vuelos rasantes de helicópteros y aviones de protección y se impidió toda reacción a la intervención de Estados Unidos.

La detención de Maduro habría sido convenida en conversaciones secretas llevadas a cabo desde meses atrás por la administración Trump y parte de la cúpula chavista. Habría estado programada para el 30 o 31 de diciembre, pero las condiciones del tiempo en Caracas obligaron a diferir hasta el 3 de enero en que fueron propicias para la operación. Más tarde se conocerán en detalle los vuelos rasantes de helicópteros y aviones de protección, el ingreso al escondite de Maduro y su cónyuge, y su aprehensión en escasos minutos.

También está claro que no era posible que el presidente legítimo, Edmundo González, junto con la heroína de la lucha contra la narcodictadura, María Corina Machado, asuman el poder porque las Fuerzas Armadas, politizadas por la revolución y dirigidas por una cúpula que había lucrado de la corrupción, no se someterían al poder civil. Agréguese la presencia de más de 100.000 civiles armados por Chávez y Maduro y el vacío del poder, que habrían causado un caos imposible de controlarlo sin grandes pérdidas humanas. No podía repetirse la experiencia funesta de Irak.

La operación rescate de Venezuela es una noticia en desarrollo que habrá que seguirla de cerca, ubicándola en la realidad objetiva y sin actitudes infantiles o ingenuas.