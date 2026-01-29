Florencio Compte Guerrero | Las representaciones cartográficas de Guayaquil

El plano ha sido utilizado a lo largo de los siglos como elemento de orientación del desarrollo y planificación de las ciudades. Es ahí donde se grafica la división interna con las calles, manzanas, espacios públicos y cualquier otro elemento urbano que haya sido construido o que se pretenda construir.

El primer plano conocido de Guayaquil se remite recién a 1740, dos siglos después de su fundación, del grabador e impresor Paulus Minguet e Yrol (erróneamente atribuido a Dionisio de Alsedo y Herrea) con errores en cuanto a escala y distancias, pero que evidencia el trazado de la ciudad de esa época. No sería sino hasta 1770, con el plano de Francisco de Requena y Herrera, cuando se puede conocer la ciudad y sus edificios con ubicaciones y distancias reales. A este se suman los planos de 1772 trazados por Ramón García de León y Pizarro y el Croquis anónimo de 1787.

Ya en el siglo XIX son importantes los planos de 1838, elaborados por la Expedición Inglesa y publicados en 1847; el de 1840, durante la gobernación de Vicente Rocafuerte; el de 1858, trazado por Manuel Villavicencio; el de 1880 del constructor Alberto Millet, copiado y mejorado por Theodor Wolf, quien también presentó tres planos de la ciudad: en 1881, el de 1884 y el de 1887. El del diario El Grito del Pueblo publicado en octubre de 1896 con dos planos, de antes y después del Gran Incendio y, finalmente, en 1900 se conocen dos planos de la ciudad, el tridimensional, de Higley & Slater, y el del ingeniero Luis Alberto Carbo Noboa.

Para el siglo XX ya se cuenta con planos de mayor precisión, como el de 1903, trazado por Otto Von Buchwald; el de 1909 fue levantado por Francisco Landín; los de 1919 y 1937, de Froilán Holguín Balcázar; los planos de 1920, 1922 y 1929 por la empresa inglesa J. G. White & Co.; el plano de 1923 de la empresa Prensa Ecuatoriana; el de 1930, publicado en la Enciclopedia Ilustrada Segui; los de 1934 y 1938 delineados por Ignacio Granja; además de los de 1938, 1939, 1946, 1949, 1952, 1954, 1955, 1957, 1960, 1964,1965,1969, 1973 y el del año 2000, último plano de la ciudad del siglo XX.