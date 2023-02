El palo ensebado, seguro lo han leído antes, es una gran una descripción gráfica de la política ecuatoriana, en donde tus cercanos por momentos te ayudan a subir, y a veces, tanto los cercanos como los opositores harán lo imposible por no dejarte ascender hasta lograr tumbarte. Es un juego que consiste en escalar solo con ayuda de brazos y piernas por un largo poste vertical que suele estar alisado o embadurnado con alguna sustancia resbaladiza. El que logra llegar a la parte alta puede llevarse los múltiples premios que allí se encuentran.

Es deporte nacional el palo ensebado, así como también lo es tumbar presidentes. No es un juego inventado en nuestro país. Se juega muy bien en Perú y en uno que otro país más en la región. Hay registros de que en países más lejanos también se lo practica. Tenemos otros deportes que también nos encanta jugar como son: ‘No pagues la deuda’ aunque tengas la caja llena de billetes, ‘Dale el subsidio’, y si es al que no lo necesita, mucho mejor. Los hay también otros con amplia simpatía, aunque no lo entienden mucho. ‘Cáele a la Reserva’ es uno de esta categoría. Sin duda este volverá a ganar público allá por los meses de octubre a febrero de 2025.

No es que las cosas estaban marchando bajo ruedas en lo económico, recién en este año superaremos lo que el país producía en 2018 y, en la medida que se intente desde lo privado empujar y darle más ritmo a la economía, el empleo mejorará y con ello las familias sentirán mejoras en su bienestar. Alejados del programa con el FMI se puede mantener una economía ordenada en lo fiscal, con un déficit fiscal en ruta de desaparecerlo, a una velocidad ligeramente más lenta para que el Sector Público pueda mejorar la atención de Salud, Educación y Seguridad.

En el tema económico ya pasó el momento de contar cómo nos fue, es necesario empezar a escuchar qué se va a construir o desarrollar, qué metas se fijarán y cómo ‘controlarlas’. Pareciera que la prisa no está en agenda. El Plan Anual de Inversiones por ejemplo, tiene un Presupuesto aprobado de $ 1.871 millones para el 2023. Se han hecho ampliaciones y en esta semana, lo que se conoce como el codificado, va por $ 1.886 millones. ¿Cuánto se va gastando durante el primer mes y medio del año? Apenas $ 21 millones y eso gracias a los $ 8 millones que constan como Gasto de Inversión y corresponden al Censo de Población y Vivienda ejecutado por el INEC. Se debería gastar como si les interesara dinamizar la economía.

Un deporte extremo. Los temas de corrupción estuvieron presentes, están presentes y seguramente estarán presentes en los siguientes gobiernos que veamos. No es un asunto entre privados. El asunto acá es cómo enfrentarla y estar claros de que no hay espacio para solaparla. Brindar las facilidades a la justicia y seguir poniendo énfasis en llevar adelante el programa de 4 años para el que fue electo es lo que esperamos del actual Gobierno. Reacomodar sus cuadros, escoger más voceros, sintonizarse adecuadamente con la población debería ayudar en estos momentos. No sería adecuado hacerle el juego a las fuerzas políticas que quieren llevarnos a ver discusiones en terrenos en donde ellos son los expertos.

En la mayoría de ocasiones los juegos terminan y todos perdemos.