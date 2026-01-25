Fausto Ortiz | Nuevas fechas

De las cosas interesantes para el 2026, en temas de datos, es el acortamiento de los atrasos en la información del comportamiento de la economía. Ya no hay que esperar hasta el 15 de abril para saber cuánto oficialmente creció el PIB 2025, la información nos la darán el 25 de marzo. Incluso con el nuevo indicador ‘Índice Mensual de Actividad Económica’ (IMAEc) tendremos posibilidad de calcular el dato del PIB 2025 al 99,9 % el 20 febrero y por esas fechas seguramente contaremos con información de ventas del arranque del año que servirá para ir trabajando en ajustar proyecciones del nuevo año, distinguiendo que ventas se mide en dólares nominales y el PIB en reales. La inflación estimada para 2026, mi número de 2,8 %, ayuda a acercar esos datos.

En el SRI, las cifras de ventas acumuladas hasta noviembre de 2025 muestran un crecimiento de 8,6 %. En 2024 las ventas locales totales casi tocan los USD 208 mil millones. A noviembre de 2025 superaron los USD 194 mil millones, apuntando a superar los USD 226 mil millones cuando nos reporten el reciente mes de diciembre. En 2018 las ventas con IVA representaban el 65 % de los USD 167 mil millones de ventas totales. Para el 2025, las ventas con IVA, hasta noviembre, han bajado al 59 %. Una lectura rápida indicaría que cada vez van ganando espacio los productos esenciales en una economía cuyo ingreso per cápita permanece casi inalterable en última década.

El comercio representa el 45 % del total de las ventas, seguido por la industria (13,6 %) y lo que agrupa agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (7,1 %). Los crecimientos de estos tres grupos en los once primeros meses del año fueron 9,9 %, 6 % y 15,5 % respectivamente. El mayor crecimiento está influenciado fuertemente por el buen momento que pasan las ventas intermedias que luego se convierten en exportaciones de camarón, cacao, banano y pesca.

El único grupo que registró caída de ventas en el período señalado fue ‘explotación de minas y canteras’, con -11,2 % que representan el 2,6 % del total de ventas. Construcción representa el 2,7 % de la totalidad de las ventas y registró un interesante 8,3 % de crecimiento. A futuro, seguramente con los impulsos gubernamentales necesarios, podría ganar espacio y cumplir su tarea económica de incrementar la contratación de mano de obra que mejore el empleo formal.

Esta semana participé en tres eventos diferentes compartiendo con empresarios interesados en conocer cómo va la economía, los movimientos de la política, cómo enfrentar la inseguridad y los temas estratégicos que deberán ir siguiendo para poder ‘correr más rápido que el vecino’. El factor común en estos eventos es que el empresariado no está preguntando dónde compro la herramienta para ‘desempernar’ mi industria. Está interesado en conocer cómo lo enfrentaron otros para seguir invirtiendo en sus negocios. La expectativa entonces es, que si las condiciones lo permiten seguirán intentando crecer sobre lo que crecieron en años anteriores; si el entorno lo permite, seguirán exportando en búsqueda de nuevos récords por alcanzar y con seguridad buscando qué innovación incorporar para diversificar su producción local o exportable. Los balances propios hablan rápido y la información macro permite meter presión para pisar a fondo ese acelerador que necesitamos brinde mayor impulso en este motor, que por este lado funciona muy bien.