Fausto Ortiz: Haciéndole el quite

Cuando veo la estimación del crecimiento económico que publica el Fondo Monetario Internacional para Ecuador en este 2025 me queda claro que debe estar sustentado en la presencia de algunos nuevos impuestos que deberán pasar por la Asamblea Nacional. Una economía que un año atrás cae 2 % y espera crecer únicamente 1,7% el año siguiente, con seguridad incorpora políticas que la frenan. Hasta el momento el Gobierno nacional no ha dado paso a ninguna reforma tributaria que implique nuevo aumento de IVA, o alguna tasa o impuesto por una sola vez otra vez.

En lo que se ha venido enfocando es en corregir pequeños espacios que le permitan ir sumando de a poco los ingresos.

Empezó con la eliminación del subsidio al diésel para el sector pesquero, que fue más político que económico y debería llevarlos a conversar para entender de mejor manera lo que en realidad representa. Apenas $48 millones (M) de un subsidio total que bien podría superar los $ 2.000M.

Siguió con el control a las transferencias de acciones que evadían el pago de un impuesto único del 10 % a la ganancia entre el precio de compra y venta de acciones, en algunos casos por ubicar un precio distinto al ‘real’ en transacciones que ocurren en un mercado diferente al bursátil. En las bolsas de valores del país al transarse a precios de ‘mercado’ no hay espacio a establecer acuerdos de precios para perjudicar al fisco. Adicionalmente, actores en este campo también mantienen registro de precio de compra y venta por individuo y si hubiera ganancias de capital efectúa la correspondiente retención apoyando la gestión tributaria.

El SRI va tras los pagos no efectuados del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) y ya empieza a reflejar interesantes números en la recuperación y con seguridad seguirá logrando mejores resultados.

Pareciera que el Gobierno intenta hacerle el quite a una nueva reforma tributaria que cobre impuestos a los que siempre los pagan, y enfocarse en hacer la gestión en los que intentan pasar de ‘agache’. Sería muy bueno dar un respiro al sector privado en este 2025 para que pueda ir tras el crecimiento económico y si luego de estas pequeñas batallas contra evasión y elusión tributarias los resultados no son suficientes, pensar en revisar eliminar algunas exenciones que no aporten a la generación de ingresos o empleo. No deber ser muy complicado que lo entienda el FMI que se ha vuelto un importante financista.

Para mejorar de buena forma los ingresos fiscales, deberíamos esperar que ocurra primero la focalización de subsidio en transporte público, la fijación de precio del diésel a precio internacional, el establecimiento temporal de ayudas a transporte de alimentos, con lo cual le brinde más de USD 1.000M de ingresos a Petroecuador y pueda destinarlos a incrementar la producción que viene cayendo sistemáticamente y asignar una buena proporción de esa mejora en ingresos para compartirlos con el Presupuesto del Estado.

El rebote es algo natural, pero puede ser detenido bruscamente. Deberíamos incentivar la reactivación. Las siguientes leyes económicas deberían ir tras el incremento del empleo y la inversión, para desde ese campo contribuir a mejorar la seguridad que todos anhelamos.