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La raíz etimológica de municipio viene de ‘municipium’, que se compone de ‘munus’, que es cargo, deber, responsabilidad, y ‘capere’, que es tomar, coger. Pareciera que algunas autoridades se han quedado con la segunda parte de la raíz de esta palabra, para beneficiarse directa o indirectamente mediante negocios oscuros, como los denunciados en la capital. Irregularidades en la compra de pruebas rápidas de COVID-19, asignación de obras a conocidos y relacionados, tráfico de influencias, entre otras. Este, no es un caso aislado, al parecer hay rabos de paja en otras administraciones municipales, donde hubo denuncias que han sido sospechosamente silenciadas.

El clamor popular de ponerle punto final a la corrupción ha sido recogido por el Consejo Metropolitano de Quito, quienes escuchando a su pueblo decidieron remover a su alcalde. ¿Y en el resto del país? Nada, ‘mutis’ en el foro. El espíritu de cuerpo prevalece frente al grito de “recuperar la dignidad”.

Gracias a la prensa libre nos enteramos a diario de actos de corrupción, pero quienes nos representan y las autoridades pocas veces hacen algo al respecto.

Los consejos cantonales y demás autoridades deben recordar que el dinero con el que asignan contratos millonarios es de quienes pagamos nuestros impuestos y no es para feriarlo alegremente sin control.

Basta de novelerías y obras que solo sirven para hacer ruido y llamar la atención, pero que al final, por su escasa utilización resultan inviables económicamente. El tranvía de Cuenca adolece de este problema, seguido por la Aerovía de Guayaquil. Se expropian predios y las concesionan para luego verlas andar sin cumplir con el fin para el que fueron desarrolladas.

Que la lección que nos da Quito con la remoción de su máxima autoridad sea una alerta para el resto de las autoridades del país, para que se pongan a trabajar de manera transparente, buscando el beneficio de la comunidad a la que deben servir.

No mas alcaldes engrilletados o investigados por la Fiscalía. Es hora de que arranque una minga por la honestidad y recuperación de la dignidad.