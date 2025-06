Diana Acosta-Feldman | El show debe continuar

Al fin escuchamos anuncios del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para dar inicio al concurso de selección del nuevo fiscal general del Estado; sin embargo, es un proceso que lamentablemente ha sido dilatado de manera exagerada por este organismo que ha arrastrado los pies lo más que ha podido, antes de iniciarlo.

Más allá de las críticas al amañado reglamento parido bajo la cobija azul y sus posibles y eventuales demandas de inconstitucionalidad por la supuesta discriminación que podrían ocasionar a los participantes ciertos artículos dentro del proceso de selección, ‘the show must go on’.

El concurso debe continuar, pues no es sano para la institucionalidad del país permanecer con autoridades prorrogadas, independientemente de las impecables credenciales profesionales y técnicas que tenga la persona a cargo de esta dependencia.

Las autoridades deben renovarse tal y como lo establece la norma, caso contrario se debilita la democracia, erosionando el principio de alternancia y rendición de cuentas, puntales en todo Estado de derecho.

Lo que genera la ineptitud y negligencia de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es contribuir al ambiente de incertidumbre jurídica que flaco favor le hace al país.

El reto no es solo iniciar el concurso y nombrar a cualquier abogado penalista. Lo que nos merecemos es un funcionario que no simplemente tenga los conocimientos y méritos académicos, sino que además, a lo largo de su trayectoria profesional, lo hayan acompañado otros valores, como la ética, la integridad, la gallardía y la independencia, para que todos sepamos que el nuevo caballero o dama de la Justicia, no sucumbirá ante los ardides y presiones de los criminales organizados que siempre han soñado con tener a la Fiscalía en su bolsillo, como arma de impunidad.

Llegó la hora de que aquellos académicos penalistas de larga y honorable trayectoria profesional hagan patria y se postulen, pues si los probos no participan continuaremos dando espacio para que el crimen organizado se siga tomando las instituciones del país.