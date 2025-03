Diana Acosta: Dolarazo

El cuco de la desdolarización debe acabarse. No podemos tener el riesgo de que algún trasnochado que llegue al poder, pueda recurrir a la opción de volver a cualquier otro sistema monetario que nos retrocedería a la década de los 90, cuando la devaluación llegó a niveles inmanejables.

Se tiene que acabar con esa sandez de que ya viene ‘el Cuco’ a quitarnos la única estabilidad que tenemos: el dólar.

Si nadie sensato en el país quiere salir del dólar, entonces no hay razón para que el dólar no conste como moneda oficial del país, por tal razón nos importa un peregrino rábano si el proyecto de enmienda durmió el sueño de los justos por un buen tiempo, lo imprescindible es que sea reactivado lo antes posible. Además, esta propuesta de enmienda cuenta con el dictamen favorable de la Corte Constitucional, por lo que no hay razón para que continúe archivada.

Las familias ecuatorianas queremos estabilidad monetaria, por ello, que el dólar de los Estados Unidos de América conste como la moneda oficial del país, ayudará a acabar con ese fantasma de la desdolarización: así los políticos no tendrán más muletillas al respecto y se dedicarán a hacer propuestas de fondo en política pública y se dejarán de inventar o proponer tonterías.

El dólar llegó para quedarse y de eso nuestros mandatarios tienen la obligación de darnos certeza.

Tengo confianza en que la comisión que tiene que entregar el informe para el primer debate en el Pleno, resolverá por unanimidad, apoyar que luego de 25 años de la dolarización, conste el dólar como moneda oficial, y que luego de un año, cuando se instale el segundo debate, la reforma será aprobada con el respaldo de todos los asambleístas, pues nadie en su sano juicio puede decidir contrario al anhelo de sus mandantes.

La realidad es que nadie debe siquiera pensar en desdolarizar al país, pues quien se atreva a hacerlo, de seguro será sacado a patadas por el soberano, así que ¡en buena hora!, porque ya era tiempo de que de una vez por todas pongan al dólar como moneda oficial.

‘Bye bye’ al temido ‘Cuco feroz’ de la desdolarización.